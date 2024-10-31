الإمارات
رحيل "كولم ماكلولين" رائد سوق دبي الحرة
تقاعد في مايو الماضي كنائب رئيس تنفيذي ورئيس تنفيذي لسوق دبي الحرة بعد 55 عاماً في صناعة التجزئة للسفر.
توفي "كولم ماكلولين"، الذي قاد إطلاق سوق دبي الحرة، يوم الأربعاء في المملكة المتحدة. وأكدت سوق دبي الحرة الخبر لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس. وكان عن قد فارق الحياة عن عمر ناهز 81 عاماً.
وكان ماكلولين عضواً في فريق الاستشارات الأصلي من شركة "أير ريانتا"، وهي هيئة مطارات أيرلندا، التي تعاقدت معها حكومة دبي لإطلاق عملية السوق الحرة الجديدة في عام 1983.
تقاعد في مايو من هذا العام من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة بعد 55 عاماً في قطاع تجارة التجزئة والسفر.