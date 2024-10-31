رحيل "كولم ماكلولين" رائد سوق دبي الحرة

توفي "كولم ماكلولين"، الذي قاد إطلاق سوق دبي الحرة، يوم الأربعاء في المملكة المتحدة. وأكدت سوق دبي الحرة الخبر لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس. وكان عن قد فارق الحياة عن عمر ناهز 81 عاماً.