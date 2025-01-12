وفاة فتاتين في حادث دراجة نارية برأس الخيمة
أكدت شرطة رأس الخيمة، اليوم السبت، وفاة فتاتين تبلغان من العمر 14 و15 عاماً، إثر اصطدام مركبة بدراجتهما النارية.
وكانتا تقودان دراجتهما على طريق داخلي عندما صدمتهما السيارة من الخلف. وقالت الشرطة إن تشتت الانتباه أثناء القيادة تسبب في الحادث، مضيفة أنه تم القبض على سائق السيارة البالغ من العمر 37 عامًا.
وفور إبلاغهم بالحادث، هرعت دوريات الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث، لكن الفتيات كن قد توفين بحلول ذلك الوقت بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرضن لها في الحادث.
ويُعد تشتيت الانتباه أثناء القيادة من بين الأسباب الرئيسية للحوادث المميتة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل حوالي 25 في المائة من جميع الوفيات على الطرق في البلاد.
وتصل عقوبة المخالفة المرورية إلى غرامة قدرها 800 درهم وأربع نقاط سوداء.
وحثت شرطة رأس الخيمة السائقين على تجنب كافة أشكال التشتيت أثناء القيادة، محذرة من الحوادث المحتملة التي قد تنتج عنها.
وبحسب منصة التوعية المرورية RoadSafetyUAE، فإن عوامل التشتيت تشمل الاعتناء بالأطفال، أو إرسال الرسائل النصية، أو التحدث على الهاتف أو مع أحد الركاب، أو تناول الطعام، أو القراءة. "إن جميع عوامل التشتيت تعرض سلامة السائق والركاب والمشاة وغيرهم من الركاب للخطر".