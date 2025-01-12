وفاة فتاتين في حادث دراجة نارية برأس الخيمة

وبحسب منصة التوعية المرورية RoadSafetyUAE، فإن عوامل التشتيت تشمل الاعتناء بالأطفال، أو إرسال الرسائل النصية، أو التحدث على الهاتف أو مع أحد الركاب، أو تناول الطعام، أو القراءة. "إن جميع عوامل التشتيت تعرض سلامة السائق والركاب والمشاة وغيرهم من الركاب للخطر".