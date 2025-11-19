وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق أسامة أحمد الشعفار

تُوفِّي أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، إثر تعرّضه لحادث خارج الدولة.

وقال المجلس الوطني الاتحادي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى المجلس الوطني الاتحادي وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، الذي عاد إلى ربه."

قدم صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس تعازيهم الحارة ومواساتهم لعائلة الفقيد وأقاربه.

"نسأل الله العلي القدير أن يمنحه الرحمة الواسعة، وأن يسكنه في جناته الفسيحة، وأن يمنح الصبر والسلوان لأحبائه."