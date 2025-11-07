وفاة طفل 6 سنوات غرقاً في خزان مياه المنزل بالعين

عثر على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات غارقًا في خزان المياه في منزله في العين. ووفقًا لصحيفة الخليج العربية، كان الطفل، الذي يدعى عيسى، يلعب مع شقيقته في فناء المنزل عندما وقع الحادث المأساوي.
وقال والد الطفل، الذي يعمل إمامًا ومعلمًا للقرآن في المسجد المحلي، لوسائل الإعلام إنه غادر المنزل قبل ساعة واحدة فقط من الحادث. وقال: “كان عيسى وشقيقته مريم يلعبان خارج المنزل، وكنت معهم. وعندما حان وقت ذهابي للعمل، أدخلتهم إلى الفناء وأغلقت البوابة حتى لا يخرجوا.”
وأضاف إنه بعد أقل من ساعة، اتصلت به زوجته وهي تبكي بأن عيسى قد توفي. “ركضت إلى المنزل واكتشفت من جيراني أن عيسى قد نُقل إلى المستشفى”، قال. “عندما وصلت إلى المستشفى، أُبلغت بأنه قد توفي.”
وفقًا لوالدة عيسى، كان الولد وشقيقته يلعبان خارج المنزل، وكانت تراقبهما من الداخل. فقدت رؤيتهما لدقائق وفجأة سمعت ابنتها تصرخ بأن عيسى قد سقط في حفرة.
“ركضت متسائلة عن أي حفرة تتحدث ابنتي ووجدت عيسى يطفو في الخزان، الذي كان جزء منه تحت الأرض ومكشوفًا”، قالت. “عندما بدأت بالصراخ، جاء الجيران بسرعة وأخرجوه من الخزان.”
تم نقل الطفل بسرعة إلى المستشفى في سيارة إسعاف حيث أُعلن عن وفاته عند الوصول.
أعلنت بوابة إلكترونية أن جنازة عيسى، الذي كان طالبًا في الصف الأول في مدرسة محمد بن خالد، الحلقة الأولى، قد أقيمت يوم الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد حمودة بن علي في الجيمي. ثم تم دفن جثمانه في مقبرة الفوعة.
في الشهر الماضي، غرق طفل يبلغ من العمر عامين في مسبح خاص في الفجيرة خلال تجمع عائلي في مزرعة في دبا.
هذا العام وحده، كانت هناك عدة حوادث غرق، مما دفع الخبراء إلى التحذير من أن الشعبية المتزايدة للمسابح المجتمعية والمنزلية تزيد من خطر الغرق، خاصة للأطفال دون سن الخامسة.