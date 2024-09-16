وفاة طفل إماراتي في تصادم مركبة مع دراجة هوائية

توفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، كان يركب دراجة هوائية، إثر حادث تصادم مع مركبة، حسبما أفادت شرطة الفجيرة.وقعت الحادثة، مساء الاثنين، في منطقة الفصيل في الفجيرة، وتم نقل الطفل الإماراتي إلى المستشفى بعد الحادث مباشرة حيث تم إعلان وفاته.

وقد توفي طالب وأصيب 11 آخرون، الشهر الماضي، إثر انقلاب مركبة على طريق سريع في دبي، بعد اصطدامها بحاجز حديدي، وانقلابها في منطقة رملية على جانب طريق حتا لهباب.

وفي فبراير/شباط الماضي، لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً مصرعه بعد أن صدمته سيارة في الشارقة. ووقع الحادث عندما كان الطفل يعبر الطريق عند إشارة مرور.