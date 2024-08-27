وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث على طريق حتا لهباب

وأضاف اللواء المزروعي أنه يتعين على السائقين الامتناع عن القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس، لأن الإرهاق قد يؤثر بشكل كبير على السلامة، فساعات العمل الطويلة قد تسبب الإرهاق، وتضعف التركيز، وتقلل من وقت رد الفعل.