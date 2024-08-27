وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث على طريق حتا لهباب
قالت شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، إن طالباً توفي وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب مركبة على طريق حتا لهباب.
وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة أن المركبة انحرفت فجأة واصطدمت بحاجز حديدي وانقلبت على منطقة رملية على جانب الطريق.
وأضافت الشرطة أن السرعة الزائدة والتشتت أثناء القيادة والإهمال هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.
وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق من شرطة دبي إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
وحث اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أولياء الأمور على اختيار السائقين الذين سينقلون أبنائهم إلى المدارس بعناية، وأن يتمتعوا بالمهارات اللازمة والوعي بقواعد السلامة المرورية.
وحذر المسؤول السائقين من تجاوز العدد المسموح به من الركاب في السيارة، مؤكدا ضرورة فحص كافة أجزاء السيارة بشكل دوري والمحافظة عليها بحالة جيدة.
وأضاف اللواء المزروعي أنه يتعين على السائقين الامتناع عن القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس، لأن الإرهاق قد يؤثر بشكل كبير على السلامة، فساعات العمل الطويلة قد تسبب الإرهاق، وتضعف التركيز، وتقلل من وقت رد الفعل.