وفاة طالبة هندية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالشارقة

توفيت مراهقة في الشارقة يوم الأربعاء إثر إصابتها بسكتة قلبية بعد أسابيع قليلة من عيد ميلادها.
بدأت الفتاة البالغة من العمر سبعة عشر عاماً تشعر بوعكة في الصباح ونُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى محلي، ومع ذلك، فارقت الحياة بعد وقت قصير من دخولها المستشفى.
وبحسب إخطار الوفاة الذي اطلعت عليه صحيفة "خليج تايمز"، فقد عانت الفتاة من توقف في القلب والجهاز التنفسي.
وصرح سلام بابيناصيري، الرئيس التنفيذي لشركة "ياب" للخدمات القانونية، لصحيفة "خليج تايمز" بأن شركته تنسق لإنهاء الأوراق اللازمة لترحيل جثمان الفتاة إلى الهند.
كانت المغتربة الهندية طالبة في مدرسة الشارقة الهندية، وتدرس في الصف الحادي عشر. ومن غير الواضح ما إذا كانت تعاني من أي ظروف صحية أدت إلى السكتة القلبية.
تنحدر الفتاة من ولاية كيرالا بجنوب الهند، وتعيش عائلتها في الشارقة منذ عدة سنوات.
وفي شهر أكتوبر، توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بسبب سكتة قلبية في دبي. وكان "فايشناف كريشناكومار"، وهو طالب جامعي، قد حضر احتفالاً بمناسبة "ديوالي" مع أصدقائه حيث قضى ما يقرب من 45 دقيقة في الرقص، ثم ابتعد عن ساحة الرقص قبل أن ينهار. ورغم نقله إلى المستشفى، لم يكن بالإمكان فعل أي شيء لإنقاذه.