وفاة طالبة هندية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالشارقة

وفي شهر أكتوبر، توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بسبب سكتة قلبية في دبي. وكان "فايشناف كريشناكومار"، وهو طالب جامعي، قد حضر احتفالاً بمناسبة "ديوالي" مع أصدقائه حيث قضى ما يقرب من 45 دقيقة في الرقص، ثم ابتعد عن ساحة الرقص قبل أن ينهار. ورغم نقله إلى المستشفى، لم يكن بالإمكان فعل أي شيء لإنقاذه.