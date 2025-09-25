وفاة شقيقتين إماراتيتين في حادث سير بالعين

لقيت شقيقتان إماراتيتان حتفهما في حادث سير مروع في العين يوم الأربعاء 24 سبتمبر. وتم التعرف عليهما وهما إيمان سالم مرهون العلوي وأميرة سالم مرهون العلوي، وفقًا لحساب هيئة الجنازات الإماراتية @Janaza_UAE على إنستغرام.

وأقيمت صلاة الجنازة في اليوم نفسه بمسجد الشهيد عمر المقبالي بأم غافة، بعد صلاة العصر. ووريت الشقيقتان الثرى في مقبرة أم غافة.

تم نشر الإعلان لأول مرة من قبل حساب @Janaza_UAE، الذي ينشر بانتظام تحديثات حول صلوات الجنازة والدفن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.