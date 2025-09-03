وفاة شخص وإصابة اثنين في تصادم بين ثلاث مركبات على شارع الإمارات بدبي

وبحسب بيانات RoadSafetyUAE واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الداخلية، يُعتبر عدم ترك مسافة أمان (التصاق المركبات) ثالث أسباب الوفيات على طرق دولة الإمارات. وتشدد المؤسسة على أن على السائقين اتباع قاعدة الثلاث ثوانٍ في الظروف العادية: عندما تمر المركبة الأمامية بنقطة ثابتة على الطريق، يجب على السائق الانتظار حتى يعدّ إلى ثلاثة قبل أن تصل مركبته إلى نفس النقطة. وفي ظروف ضعف الرؤية مثل المطر أو الضباب أو العواصف الرملية، ينبغي تمديد القاعدة إلى خمس ثوانٍ لضمان وقت كافٍ للاستجابة وتجنب الاصطدامات المميتة من الخلف.