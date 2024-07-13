وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالفجيرة

قالت شرطة الفجيرة، اليوم السبت، إن شاحنة اصطدمت بصهريج صرف صحي في وقت سابق اليوم، بعد أن تجاوزت إحدى المركبتين الإشارة الحمراء.

وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في السيارتين، مما أدى إلى وفاة أحد السائقين. وفي الصورة التي شاركتها الهيئة، يمكن رؤية سحب ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من الصهريج مع انتشار الحريق على طول الطريق.

وأصيب السائق الآخر بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى. وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث واستكمال كافة الإجراءات.