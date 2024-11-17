وفاة شاب هندي 15 عاماً غرقاً في شاطئ الممزر بدبي

وقال أحد أقاربه الذي لم يشأ الكشف عن هويته: "كان الثالث بين أربعة أشقاء وكان فتى لطيفًا. وحسن السلوك للغاية ويتحدث إلى الجميع بأدب شديد كلما رأيناه في التجمعات العائلية. نحن ندعو الله أن يمنح الأسرة الصبر والقوة لتجاوز مثل هذا الوقت العصيب".

وأضاف قريب الصبي أنه سيتم دفنه في دبي بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية وغيرها من الشكليات.