وفاة شاب هندي داخل شاحنته في الفجيرة

بينما كان أنصار يعمل في مسافي، عمل أنس في مربح مع والده وعمه، اللذين كانا يديران محل بقالة في المنطقة. سافر والده إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر. “جدتي لم تكن بخير لذا ذهب والدي إلى الهند وبقي هناك لفترة،” قال. “عندما توفي أنصار، كان علي أن أخبره لأنه كانت هناك بعض الوثائق التي كنا بحاجة إليه لتوقيعها. لاحقًا، أخبر والدتي الخبر ببطء. وهي تبكي بلا توقف منذ ذلك الحين.”