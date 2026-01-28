وفاة شاب هندي داخل شاحنته في الفجيرة

عُثر على وافد هندي شاب ميتًا في الفجيرة بعد أن غلبه النوم في مقطورته، حسبما أكد أحد أفراد عائلته لصحيفة الخليج تايمز. وعُثر على جثة أنصار البالغ من العمر 29 عامًا صباح الجمعة داخل الشاحنة التي كان يعمل بها، فيما لا يزال سبب وفاته مجهولاً حتى الآن.
وقال شقيقه التوأم "أنس" لصحيفة خليج تايمز: "لم يعتد أبداً على النوم في غرفته، بل كان يفضل النوم في شاحنته. كان يرتدي طبقتين من الجوارب وقميصاً لأنه كان يشعر بالبرد. كانت الشاحنة مطفأة وجميع النوافذ مغلقة، وكان لديه مدفأة داخل الشاحنة لتدفئته. نحن بانتظار تقرير الطب الشرعي من شرطة الفجيرة لمعرفة السبب الدقيق لوفاته".
ينحدر أنصار من ولاية كيرالا جنوب الهند، وكان قد قدم إلى الإمارات قبل ثماني سنوات، ولم يزر مسقط رأسه منذ ذلك الحين. وقال أنس: "كان يخطط للذهاب إلى الهند الشهر المقبل. كان يعمل في مرآب (كراج) في مسافي، وكان يتنقل كثيراً في جميع أنحاء الإمارات. وفي الشهر الماضي، تقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة شاحنة ثقيلة وكان ينتظر الاختبار، وبمجرد انتهاء الاختبار كان يرغب في العودة إلى منزله لفترة".
بينما كان أنصار يعمل في مسافي، عمل أنس في مربح مع والده وعمه، اللذين كانا يديران محل بقالة في المنطقة. سافر والده إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر. “جدتي لم تكن بخير لذا ذهب والدي إلى الهند وبقي هناك لفترة،” قال. “عندما توفي أنصار، كان علي أن أخبره لأنه كانت هناك بعض الوثائق التي كنا بحاجة إليه لتوقيعها. لاحقًا، أخبر والدتي الخبر ببطء. وهي تبكي بلا توقف منذ ذلك الحين.”
وقال أنس إنه على الرغم من عدم رؤيته لشقيقه منذ أكثر من شهرين، إلا أن الثنائي كانا يتحدثان دائماً مع بعضهما البعض، وأضاف: "مهما بلغ انشغالنا، كنا نخصص دائماً 10 دقائق على الأقل يومياً للاطمئنان على بعضنا. كنت دائماً قلقاً عليه لأنه لم يكن يعتني بنفسه بشكل صحيح، وكنت أنصحه باستمرار".
وصرح أحد الأخصائيين الاجتماعيين أن منظمة (KMCC) غير الربحية تتولى إجراءات إعادة جثمان الشاب إلى وطنه، وقال: "بمجرد الانتهاء من الأوراق الرسمية، سيتم إرسال جثمانه إلى كيرالا حيث ستُقام مراسم الجنازة".