وفاة سيدة سقطت من برج شاهق في دبي
لقيت سيدة مصرعها، صباح اليوم الإثنين، إثر سقوطها من أعلى مبنى شاهق الارتفاع بالقرب من شارع الشيخ زايد، وذكرت التقارير أن الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح.
وتم العثور على جثة السيدة حوالي الساعة الخامسة فجرا بالقرب من موقف سيارات هيئة الطرق والمواصلات بجوار مقهى"سكاند هوم" Second Home الواقع في الطابق الأرضي من برج"إيسكيب تاور" Escape Tower حيث كانت تسكن. ويعتقد أنها سقطت من شرفة المبنى المكون من 38 طابقا. ولم يتم التأكد من هويتها وجنسيتها حتى الآن.
وسارعت الشرطة ورجال الإسعاف إلى إغلاق المنطقة بشريط أصفر يمتد من المقهى إلى صالون قريب. وأفاد شهود عيان أنهم رأوا ضباطا يتحدثون مع أمن المبنى والسكان أثناء بدء التحقيق. وظلت المنطقة مغلقة بينما واصلت السلطات عملها.
وتم انتشال الجثة حوالي الساعة 7.30 صباحاً بواسطة المسعفين. وتحدثت مقيمة هندية كانت تنزل طفلها في حافلة المدرسة عن مدى حزنها إزاء المشهد. وقالت: "كان الأمر مزعجاً للغاية. كانت الجثة مغطاة بقماش مشمع أزرق، وكان هناك الكثير من المسعفين وضباط الشرطة. طرح طفلي أسئلة لم أستطع الإجابة عليها".
ويعد برج إسكيب الواقع في منطقة الخليج التجاري مسكناً شهيراً للمهنيين الشباب نظرًا لقربه من محطة مترو الخليج التجاري. وأفاد العديد من السكان القريبين، بما في ذلك سكان برج البطحاء، بسماع صافرات الشرطة وقت الحادث.
وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات وفاة السيدة، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل مع تقدم التحقيقات.