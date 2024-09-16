وفاة سيدة سقطت من برج شاهق في دبي

لقيت سيدة مصرعها، صباح اليوم الإثنين، إثر سقوطها من أعلى مبنى شاهق الارتفاع بالقرب من شارع الشيخ زايد، وذكرت التقارير أن الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح.

وتم العثور على جثة السيدة حوالي الساعة الخامسة فجرا بالقرب من موقف سيارات هيئة الطرق والمواصلات بجوار مقهى"سكاند هوم" Second Home الواقع في الطابق الأرضي من برج"إيسكيب تاور" Escape Tower حيث كانت تسكن. ويعتقد أنها سقطت من شرفة المبنى المكون من 38 طابقا. ولم يتم التأكد من هويتها وجنسيتها حتى الآن.