وفاة رائد قطاع الساعات الفاخرة في الإمارات عبد المجيد صديقي

وكان عبد المجيد صديقي، المؤسس المشارك لشركة صديقي القابضة، رجل أعمال مشهورًا وساعد في إنشاء علامة تجارية قوية "أحمد صديقي وأولاده". العلامة التجارية، التي تأسست عام 1950، وهي شركة عائلية متعددة الأجيال وواحدة من أكثر الأسماء احترامًا في تجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة’.