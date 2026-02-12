وفاة رائد قطاع الساعات الفاخرة في الإمارات عبد المجيد صديقي

توفي رجل الأعمال الإماراتي المخضرم عبد المجيد صديقي، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.
وكان عبد المجيد صديقي، المؤسس المشارك لشركة صديقي القابضة، رجل أعمال مشهورًا وساعد في إنشاء علامة تجارية قوية "أحمد صديقي وأولاده". العلامة التجارية، التي تأسست عام 1950، وهي شركة عائلية متعددة الأجيال وواحدة من أكثر الأسماء احترامًا في تجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة’.
يخلفه أربعة أبناء، محمد وحسن وأحمد ومنصور عبد المجيد صديقي، وشقيقه عبد الحميد أحمد قاسم صديقي.