وفاة جوزيف لونث..الموظف السابق في"خليج تايمز"

توفي الموظف السابق البارز في صحيفة خليج تايمز جوزيف لونث يوم الأربعاء. كان يبلغ من العمر 78 عامًا.
بدأ لونث مسيرته المهنية كصحفي في القسم الاقتصادي، ثم انتقل إلى القسم العام في الصحيفة لبضع سنوات قبل أن يغادر في يونيو 2006. كان شخصًا هادئًا ومتواضعًا، حافظ على انطوائيته طوال مسيرته المهنية. انضم جوزيف إلى صحيفة "خليج تايمز" في عام 1992 وتقاعد في عام 2006 بصفته رئيس قسم التحرير الفرعي.
وقال ابنه الدكتور أوبري لصحيفة "خليج تايمز" إن والده توفي في الساعة السابعة صباحًا يوم الأربعاء. وأقيمت مراسم الجنازة يوم الخميس في كنيسة القديس مكسيميليان كولبي في فازابيلي. ولونث، الذي كان يعاني من المرض خلال السنوات الأربع الماضية، كان يعيش في موفاتوبوزها بولاية كيرالا. وأضاف الدكتور أوبري أن والدته ليلي كانت قد توفيت قبل عدة سنوات.
أعرب زملاء لونث السابقون في "خليج تايمز" عن تعازيهم وأشادوا به. وقال مادوسودهان راو، المحرر السابق بالإنابة: "لا أتذكر متى انضم جوزيف لونث إلى فريق التحرير في "خليج تايمز"، لكني أذكره كزميل مجتهد ومتواضع. كان مبتسمًا دائمًا ويُضفي على حديثه نكات لطيفة بين الحين والآخر".
قال راو: "كان لونث شخصًا طيبًا، كان ينتمي إلى المدرسة القديمة في الصحافة، وزملاؤه السابقون في خليج تايمز سيفتقدونه".
واستذكر نيفيل باركر، نائب رئيس التحرير السابق في الصحيفة، كيف كان لونث دائم الهدوء غير متأثر بـ"الضوضاء" التي كانت تصدر كثيرًا عن قسم الرياضة. وقال: "كان محررًا راقيًا بكل معنى الكلمة — أحد خريجي غرف التحرير الصارمة في زمن الصحافة الورقية. كان دائم الصفاء والتركيز في عمله، وحتى خلال مرحلة انتقال الصحيفة إلى نظام النشر المكتبي DTP، برزت كفاءته الهادئة بشكل واضح.
تذكر أشوثان تي كيه، وهو موظف سابق آخر في خليج تايمز، أنه كان زميلًا ودودًا ومرحًا. وأضاف: "كان دائمًا يبتسم، حتى في الليالي المزدحمة المتوترة على المكتب".
قال سورش باتالي، المحرر التنفيذي في صحيفة خليج تايمز، إنه كان رجلاً تقيًا ومرحًا يدعو زملاءه كثيرًا إلى حفلات عائلية. "بدأت علاقتي مع لونث في أوائل الثمانينيات عندما عملنا معًا في صحيفة ذا فري برس جورنال في مومباي. وكان لقاؤنا المفاجئ في خليج تايمز عام 1992."
وقال السيد سيد مبين أحمد، مهندس الدعم الفني السابق في الصحيفة، إن لونث كان "قائد فريق رائعًا وشخصًا مؤمنًا بالله دائم الاستعداد لمساعدة أي شخص يطلب نصيحة مهنية أو شخصية."
وقال بي. تي. توماس، الموظف السابق في القسم الإلكتروني بالصحيفة، إن لونث كان كريمًا في عطائه ودافئ الابتسامة، يعمل بنزاهة وإخلاص. "لن يُنسى أبدًا."