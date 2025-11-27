وفاة جوزيف لونث..الموظف السابق في"خليج تايمز"

واستذكر نيفيل باركر، نائب رئيس التحرير السابق في الصحيفة، كيف كان لونث دائم الهدوء غير متأثر بـ"الضوضاء" التي كانت تصدر كثيرًا عن قسم الرياضة. وقال: "كان محررًا راقيًا بكل معنى الكلمة — أحد خريجي غرف التحرير الصارمة في زمن الصحافة الورقية. كان دائم الصفاء والتركيز في عمله، وحتى خلال مرحلة انتقال الصحيفة إلى نظام النشر المكتبي DTP، برزت كفاءته الهادئة بشكل واضح.