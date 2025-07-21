وفاة امرأة في الشارقة: الزوج يواجه اتهامات في الهند

في قضية أثوليا، أفادت وسائل الإعلام الهندية وكامامبالام أن الزوج وُجِّهت إليه تهماً متعددة، منها التحريض على انتحار امرأة، والتسبب عمدًا في أذىً جسيم باستخدام سلاح خطير، والتقييد أو الحبس غير المشروع، والقسوة من قِبل الزوج أو أقاربه. كما يواجه تهمًا بموجب قانون حظر المهر، الذي يُجرِّم إعطاء المهر أو أخذه أو طلبه بشكل غير قانوني.