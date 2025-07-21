وفاة امرأة في الشارقة: الزوج يواجه اتهامات في الهند

تم تسجيل قضية في الهند ضد زوج أثوليا شيخار البالغة من العمر 30 عامًا، والتي تم العثور عليها ميتة في شقتها بالقرب من حديقة الرولة في الشارقة في 19 يوليو.
تتضمن الشكوى، التي رفعها والداها، اتهامات بالاعتداء الجسدي وجرائم متعلقة بالمهر، وفقًا للأخصائي الاجتماعي عبد الله كامامبالام. ويجري التحقيق حاليًا.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من وقوع حادث مأساوي آخر في الشارقة، حيث يُزعم أن امرأة هندية تبلغ من العمر 31 عامًا من كولام بولاية كيرالا انتحرت وأخذت حياة ابنتها الصغيرة.
في قضية أثوليا، أفادت وسائل الإعلام الهندية وكامامبالام أن الزوج وُجِّهت إليه تهماً متعددة، منها التحريض على انتحار امرأة، والتسبب عمدًا في أذىً جسيم باستخدام سلاح خطير، والتقييد أو الحبس غير المشروع، والقسوة من قِبل الزوج أو أقاربه. كما يواجه تهمًا بموجب قانون حظر المهر، الذي يُجرِّم إعطاء المهر أو أخذه أو طلبه بشكل غير قانوني.
صدر أمر رقابة بحق الزوج. هذا يعني أنه فور وصوله إلى الهند، ستُحتجزه الشرطة المحلية، حسبما صرح كامامبالام.
وأضاف أن "شرطة الشارقة ستصدر تقرير الأدلة الجنائية قريباً".
وقال كامامبالام، الذي يساعد الأسرة في إعادة الجثة والإجراءات القانونية، إن العملية مستمرة وسيتم نقل جثمان أثوليا جواً إلى مسقط رأسها في ولاية كيرالا في غضون يوم أو يومين.
في بيانٍ لصحيفة "خليج تايمز"، قالت القنصلية الهندية: "نعرب عن خالص تعازينا لأسرة أثوليا شيخار. فريقنا على تواصلٍ مع العائلة والسلطات في الشارقة، ونقدم كل الدعم الممكن".
كانت أثوليا تعيش في الشارقة منذ عامين، وكانت تستعد لشغل أول وظيفة لها في شركة بمركز تجاري قريب. قبل يوم واحد فقط، احتفلت بعيد ميلادها مع أختها، وتبادلتا الحلويات، وأعربتا عن حماسهما لهذه الفرصة الجديدة.
تركت وراءها زوجها وابنتها البالغة من العمر عشر سنوات، والتي تعيش في الهند مع جديها. والدها، وهو وافد سابق من الخليج، يعمل الآن سائق توك توك في ولاية كيرالا.