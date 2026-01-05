وفاة الطفل الرابع من "عائلة أبوظبي" متأثراً بجراحه في المستشفى

تعيش العائلة، التي تنحدر من ولاية كيرالا جنوب الهند، في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات. وكان الأطفال طلاباً في مدرسة الوحدة العربية (Arab Unity School) بدبي. وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، قال مارك بوليت، مدير المدرسة، إنهم "مفطورون القلب" بسبب هذا الحادث. وأضاف: "قلوبنا وصلواتنا وأعمق تعازينا مع العائلة وهم يمرون بهذا الوقت العصيب الذي لا يتصوره عقل من الحزن وعدم اليقين. مدرسة الوحدة العربية هي مجتمع في المقام الأول، وفي لحظات كهذه، نتكاتف لرعاية بعضنا البعض، ودعم المتألمين، والمضي قدماً بروح من التعاطف والوحدة".