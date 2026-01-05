وفاة الطفل الرابع من "عائلة أبوظبي" متأثراً بجراحه في المستشفى

توفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في المستشفى، وهو أحد أفراد عائلة تعرضت لحادث سير في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان الصبي قد أُدخل إلى المستشفى يوم السبت بعد إصابته بجروح خطيرة في حادث السيارة الذي أودى بحياة ثلاثة من أشقائه وعاملة المنزل.
وقال اختصاصي اجتماعي تحدث لصحيفة "خليج تايمز" إن الصبي كان في حالة حرجة وتوفي مساء الاثنين. وأضاف: "كنا قد حصلنا على تصريح خاص لدفن أشقائه في الإمارات، وكنا بصدد تجهيز الأوراق الرسمية عندما تلقيت رسالة من العائلة تفيد بوفاة الطفل الرابع أيضاً. نحن نحاول الآن تسريع الإجراءات ليتمكن الإخوة الأربعة من الدفن معاً".
وقع الحادث يوم السبت بينما كانت السيارة التي تقل العائلة وعاملة المنزل في طريق عودتها من رحلة إلى منطقة "ليوا". كانوا في طريقهم إلى المنزل عندما وقع الحادث المأساوي. وبحسب الاختصاصي الاجتماعي، وقع الحادث في تمام الساعة الرابعة من صباح يوم السبت تقريباً.
توفي الأشقاء الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 14 و12 و5 سنوات وعاملة المنزل في موقع الحادث. أما الوالدان وطفلان آخران، ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات وابن يبلغ من العمر 7 سنوات، فقد دخلوا المستشفى حتى وفاة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات.
تعيش العائلة، التي تنحدر من ولاية كيرالا جنوب الهند، في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات. وكان الأطفال طلاباً في مدرسة الوحدة العربية (Arab Unity School) بدبي. وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، قال مارك بوليت، مدير المدرسة، إنهم "مفطورون القلب" بسبب هذا الحادث. وأضاف: "قلوبنا وصلواتنا وأعمق تعازينا مع العائلة وهم يمرون بهذا الوقت العصيب الذي لا يتصوره عقل من الحزن وعدم اليقين. مدرسة الوحدة العربية هي مجتمع في المقام الأول، وفي لحظات كهذه، نتكاتف لرعاية بعضنا البعض، ودعم المتألمين، والمضي قدماً بروح من التعاطف والوحدة".
وأرسلت المدرسة بريداً إلكترونياً إلى أولياء الأمور، كما زار المسؤولون فصول الأطفال المتوفين شخصياً لإبلاغ الطلاب بالنبأ المأساوي. ووفقاً لأحد أولياء الأمور، فقد انخرط العديد من الطلاب والمعلمين في البكاء.