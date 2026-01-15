وفاة الإعلامي محمد القدسي..صوت "إعلان الاتحاد"

توفي محمد القدسي، مذيع التلفزيون الذي كان أول من أعلن عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، يوم الخميس، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وكان القدسي، وهو سوري المولد، من بين الشخصيات الإعلامية القليلة التي شهدت الإعلان التاريخي للاتحاد ورفع علم الدولة في "قصر الضيافة" بدبي. وكان أول مذيع تلفزيوني ينقل هذا الحدث بالصوت والصورة لشعب دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، عبر المحطة التلفزيونية الرسمية الوحيدة في البلاد آنذاك، وهي "تلفزيون أبوظبي".
أقيمت صلاة الجنازة يوم الخميس بعد صلاة العصر، وووري جثمانه الثرى في مقبرة بني ياس بأبوظبي.