وفاة الإعلامي محمد القدسي..صوت "إعلان الاتحاد"

وكان القدسي، وهو سوري المولد، من بين الشخصيات الإعلامية القليلة التي شهدت الإعلان التاريخي للاتحاد ورفع علم الدولة في "قصر الضيافة" بدبي. وكان أول مذيع تلفزيوني ينقل هذا الحدث بالصوت والصورة لشعب دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، عبر المحطة التلفزيونية الرسمية الوحيدة في البلاد آنذاك، وهي "تلفزيون أبوظبي".