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وفاة الإعلامي الإماراتي أحمد المنصوري عن عمر 80 عاماً
يعتبر من أوائل الأصوات في الإذاعة الإماراتية وأتيحت له فرصة مرافقة مؤسس الإمارات الشيخ زايد في رحلاته إلى الخارج
توفي الإعلامي الإماراتي المخضرم أحمد المنصوري عن عمر ناهز 80 عاماً، وفق ما أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، اليوم السبت، في تكريم من القلب.
بدأ المنصوري مسيرته الإعلامية في عام 1967 عندما عمل مذيعاً في إذاعة الشارقة، وكان يعد من أوائل الأصوات الوطنية في إذاعة الإمارات.
وقد أتيحت له فرصة قيادة وفود إعلامية ومرافقة الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في رحلاته إلى الخارج.
حصل على عدة أوسمة تقديراً لإنجازاته الإعلامية داخل البلاد وخارجها، وتم تكريمه في المغرب وتونس وسلطنة عمان.
ولد المنصوري عام 1944 في الشندغة بدبي.