وفاة اثنين من قدامى موظفي "الخليج تايمز" في نفس اليوم

قال أ. عبد الله، وهو محترف سابق في تكنولوجيا المعلومات لدى مجموعة جالاداري براذرز: "كان سيدي شخصًا رائعًا حافظ على علاقات وثيقة مع زملائه السابقين رغم أنه غادر منذ أكثر من 15 عامًا. التقيت به قبل ستة أشهر، وكان أول ما سأل عنه هو كيف كانت مبيعات خليج تايمز".