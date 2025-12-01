وفاة اثنين من قدامى موظفي "الخليج تايمز" في نفس اليوم

توفي اثنان من موظفي "الخليج تايمز"، وكلاهما ينحدر من منطقة كاسارغود في ولاية كيرالا الهندية، في اليوم نفسه الأسبوع الماضي.
انضم بي. إس. سيدي إلى خليج تايمز في عام 1977 وعمل في أقسام الإعلانات المبوبة حتى غادر في عام 2008. وكان يبلغ من العمر 78 عامًا عندما أصيب بنوبة قلبية يوم السبت.
ترك وراءه زوجة وولدين.
قال أ. عبد الله، وهو محترف سابق في تكنولوجيا المعلومات لدى مجموعة جالاداري براذرز: "كان سيدي شخصًا رائعًا حافظ على علاقات وثيقة مع زملائه السابقين رغم أنه غادر منذ أكثر من 15 عامًا. التقيت به قبل ستة أشهر، وكان أول ما سأل عنه هو كيف كانت مبيعات خليج تايمز".
قال عبد الله: "كان مخلصًا جدًا للمؤسسة لدرجة أنه حتى بعد سنوات من مغادرته، كان يهتم بكيفية سير الشركة. كان دائم الابتسامة، وكان عطوفًا ومراعيًا للجميع من حوله".
بابو فالابيل، عامل مكتب سابق عمل في غرفة أخبار خليج تايمز، توفي أيضًا بسبب مشاكل قلبية يوم السبت.
عمل بابو مع مجموعة جالاداري من عام 1996 إلى 2004، وترك وراءه زوجة وولدين وابنة.
قال عبد الرحمن، صهر بابو الذي يعمل في قسم توزيع خليج تايمز: "عاش بابو من أجل أسرته ومجتمعه. بعد عودته من الخليج، كان نشطًا في الأنشطة الاجتماعية وكان محبوبًا من الناس من جميع الأديان. سيفتقده الجميع".
سوريش باتالي، المحرر التنفيذي في خليج تايمز، الذي عمل مع كل من سيدي وبابو، تذكرهما كأشخاص طيبين للغاية.
قال سوراش: "بينما كان سيدي مرحًا ويحب مناقشة سياسات الدولة، كان بابو هادئًا لكنه كان دائمًا ينبهني إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شريط الأخبار".