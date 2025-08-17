وفاءً لروحه المحبة للرياضة: مباراة كرة قدم في دبي تكريماً لشاب هندي فارق الحياة

نظّم أصدقاء مقيم هندي سابق بالامارات توفي في المملكة المتحدة مباراة كرة قدم ودية تخليدًا لذكراه. وتنافس في كأس جيفرسون التذكاري فريقان من سبعة لاعبين، بعضهم قادم من الخارج، في مباراة اتسمت بالدموع والمشاعر الجياشة والشعور المشترك بالواجب.

قال دينوب سوريش، أحد منظمي الحدث: "بدأت صداقتنا على أرض الملعب، وكان جيفرسون لاعبًا رائعًا. لم نكن نريد أن نكتفي بالبكاء عليه. لم يكن ليُحب أن يرى ذلك. أردنا أن نفعل شيئًا لتخليد ذكراه وتكريم ما كان يُمثله لنا. بعد المباراة، عندما تحدث شقيقه، قال إنه شعر وكأن جيفرسون يُراقبنا ويبتسم لنا."

في يوليو، توفي جيفرسون جاستن في حادث دراجة نارية. كان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان من المقرر أن يزور عائلته في الإمارات هذا الشهر، يحاول الانعطاف عندما اصطدمت دراجته بجدار. في الأسبوع الماضي، اجتمع عدد من أصدقائه المقربين وأفراد عائلته لحضور جنازته في الشارقة.

قال دينوب إن فكرة هذا الحدث كانت من بنات أفكار صديقهم المُقرّب فيشنو فينوغوبال، الذي وصل إلى الإمارات العربية المتحدة من إسبانيا بعد علمه بوفاة جيفرسون. وأضاف: "منذ وفاته، ندعم جميع أصدقائنا والدي جيفرسون بكل ما أوتينا من قوة. نجتمع في منزلهما كل عطلة نهاية أسبوع لإحياء الذكريات. ومن هنا جاءت فكرة هذا الحدث. جمعنا جميعًا التبرعات وقررنا تنظيمه".

اللعبة

أقيمت المباراة مساء الجمعة في عالم دبي للرياضة، وسجّل أكثر من 20 شخصًا، جميعهم من أصدقاء جيفرسون، أسماءهم للمشاركة. حضر نحو 50 شخصًا إلى الملعب لمشاهدة المباراة ودعم العائلة. طُبع اسم جيفرسون على جميع قمصان اللاعبين. قال دينوب: "لم يطأ الكثير منهم أرض الملعب منذ سنوات. ولكن عندما وزّعتُ المنشورات والملصقات، تقدّم الكثيرون للمشاركة".

ولإضفاء أجواء المنافسة، قال دينوب إن الأصدقاء أوكلوا مهمة إدارة الفريقين إلى والدي جيفرسون. وأضاف: "لقد مرّوا بفترة عصيبة للغاية بعد وفاته. كان ألم فقدان ابنهم، بالإضافة إلى ما يقارب الأسبوعين لنقل جثمانه وجميع الوثائق المتعلقة به، مرهقًا للغاية بالنسبة لهم. أردنا تنظيم نشاط ممتع يُبهجهم ويحتفي بروح جيفرسون."