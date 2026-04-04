وفاء الفلاحي .. "كيميائية المادة" تحول الفوضى إلى معنى والغموض إلى كمال

في مرسمها الذي يضج برائحة الطين وأسرار المواد، لا تتعامل الفنانة الإماراتية وفاء الفلاحي مع "الخامات" كأدوات جامدة، بل ككائنات حية تملك إرادتها الخاصة، وفاء لا ترسم أو تنحت لتملأ فراغاً، بل لتمارس طقس "الكشف" عما يتوارى خلف المادة. بين سكون الصحراء الذي يسكن ذاكرتها، وصخب التحولات المدنية التي تشهدها الإمارات، تبتكر وفاء لغة بصرية عابرة للحدود، في هذا الحوار تفتح لنا وفاء قلبها، لنكتشف كيف يتحول "التوتر الوجودي" إلى قطع فنية ترفض أن تكون مجرد "جماد"
المادة كوعاء للروح.. حين تكشف المقاومة عن المعنى
بالنسبة لي، المواد ليست مجرد أدوات صماء، بل هي أوعية حية مشحونة بالعواطف والذكريات. لكل مادة "ثقل" يتجاوز موازين الغرامات ليصبح حضوراً طاغياً في الفراغ. أنا أؤمن بأن لكل مادة طبعاً ومقاومة، ومن خلال هذه المقاومة تحديداً يبدأ العمل في الكشف عن ماهيته. إن الشكل في ممارستي لا يأتي بقرار مسبق، بل ينبثق من العتمة والغموض والفوضى، ليبرز تدريجياً حاملاً معه الوضوح. أما تلك الكائنات التي تسكن أعمالي، فهي تعيش في مناطق برزخية؛ ليست بشرية تماماً ولا حيوانية خالصة، تبدو ضاربة في القدم وفي الوقت ذاته كأنها ولدت للتو. أنا لا "أخترع" هذه الكائنات، بل "أصادفها" كأنها كانت تنتظر من يتعرف عليها في لحظة صيرورة دائمة، تذكرنا بأن الهوية والذات ليست قوالب ثابتة، بل هي في حالة تشكل وذوبان مستمرين.فلسفة المكان.. التوتر المهيب بين الصحراء والتحديث
يسكن "المكان" الإماراتي أعمالي من خلال أجوائه وهالته، لا عبر المحاكاة الصورية المباشرة. نشأتي في الإمارات تعني معايشة مشهد طبيعي في حالة تحول مذهلة؛ مدن تتوسع بسرعة البرق، وصحراء تظل ساكنة وخالدة في تضاد مهيب، هذا التباين هو ما صاغ رؤيتي حول "الظهور والاختفاء"، لست معنية بتوثيق المعالم العمرانية كفوتوغراف، بل يعنيني "المشهد العاطفي" للمكان، ذلك الإحساس بأن شيئاً ما يولد الآن بينما يتلاشى شيء آخر في الخلفية. هذا التوتر الوجودي يتسلل بعفوية إلى الشخصيات والبيئات التي أبتكرها، لتصبح تعبيراً عن روح الأرض لا عن شكلها فقط.
من الخصوصية المحلية إلى اللغة العالمية
الخصوصية المحلية في فني لا تتقيد بالرموز التقليدية الجاهزة، كوني ابنة هذه الأرض، تشربت مفاهيم الحركة والتحول والتداخل الثقافي، وهي تجارب شكلت فهمي للهوية ككيان "سائل"، ومع ذلك، أسعى دوماً لطرق أبواب موضوعات عالمية؛ فأسئلة الولادة، الغريزة، الذاكرة، واللاوعي هي إرث مشاع للبشرية جمعاء، لهذا أتعمد جعل الشخصيات غامضة وغير محددة، لكي يجد المشاهد أياً كان موطنه ساحة لإسقاط تفسيراته الخاصة عليها. هنا، يصبح المكان الإماراتي قاعدة صلبة أنطلق منها نحو آفاق إنسانية لا تحبسها الحدود.
آرت دبي" بناء فضاء حلمي يتجاوز العرض التقليدي
تمثل مشاركتي في "آرت دبي" في مايو القادم تجربة ثرية، فهو منصة تجمع أصواتاً عالمية مع الحفاظ على نبض المنطقة الأصيل، في نسختي الأخيرة، ركزت على "السيولة" والتحول المستمر، لم أرد للأعمال أن تظهر كقطع معزولة، بل أردتها أن تتكاتف لخلق "حالة جوية" متكاملة. الهدف كان بناء فضاء يشبه الخطو داخل حلم، حيث تتفاعل القوامات والألوان والشخصيات في حوار بصري لا ينقطع، محولةً منصة العرض إلى تجربة غامرة تمس حواس الزائر قبل بصره.
التحرر من سطوة التصميم إلى رحابة الغموض
يصل العمل الفني عندي إلى محطة الختام حين أتمكن من الانفصال عنه ورؤيته كما هو، لا كما أريده أن يكون. خلفيتي في التصميم الداخلي علمتني التفكير في النتائج المحسومة والحلول المتكاملة، وهذه العقلية تلاحقني أحياناً في الاستوديو وتحد من عفويتي. لكن "الاكتمال" الحقيقي لا يعني السيطرة التامة؛ بل يحدث حين تصل القطعة إلى توازن دقيق لا يحتاج لزيادة أو نقصان. العمل المكتمل هو ذاك الذي يبدو راسخاً في بنائه، لكنه يظل محتفظاً بسرّه وسحره الغامض الذي لا ينكشف من النظرة الأولى.
رقصة الإبداع بين ضجيج الحياة وسكينة العزلة
إيقاعي الإبداعي هو رقصة مستمرة بين الانخراط في العالم وبين العزلة التامة، التواجد بين الناس، في قلب المحادثات اليومية، هو ما يقدح شرارة الأفكار. لكن العزلة تظل ضرورة قصوى لمعالجة تلك الانطباعات وتحويلها إلى أثر ملموس، القراءة أيضاً ركيزة أساسية، فهي تسمح لي بالخروج من جلدي والدخول في عوالم الفلسفة والأدب. تلك اللحظات التأملية هي التي تسمح لكل المؤثرات الخارجية بأن تستقر وتجد طريقها في النهاية إلى قلب المرسم، لتخرج في صورة عمل فني ناضج.
الإنسان في مواجهة الآلة.. مستقبل الفن الإماراتي
يواجه فنان اليوم تحدياً كبيراً وسط فيض التقنيات المتسارعة. التكنولوجيا قد تمنحنا السرعة، لكنها تخاطر بضحالة القصد. التحدي الحقيقي ليس في استخدام الأداة، بل في القدرة على طرح أسئلة جوهرية من خلالها. أرى أن المشهد الفني الإماراتي يعيش أزهى عصوره بفضل الدعم المؤسسي، ورغم التقاطع المتزايد مع الذكاء الاصطناعي، إلا أنني مؤمنة تماماً بأن "الحدس البشري" والفعل الفيزيائي للصناعة باليد سيظلان هما جوهر الممارسة الفنية وروحها التي لا يمكن محاكاتها.
"منحوتة السابعة عشرة" تميمة البدايات والدهشة
هناك أعمال أرفض التفريط بها، لعل أبرزها أول منحوتة سيراميك صنعتها حين كنت في السابعة عشرة. تلك القطعة كانت إيذاناً بانطلاق رحلتي، ولحظة اكتشافي الأولى لشغف تشكيل المادة باليد. أحتفظ بها كتميمة هادئة تذكرني دائماً بـ"البراءة الأولى". كلما نظرت إليها، أرى بذور الغرائز الفنية التي نمت لتصبح ما أنا عليه اليوم؛ فهي البوصلة التي تبقيني متصلة بالدهشة التي جعلتني فنانة في المقام الأول.
وصايا للجيل الناشئ
رسالتي لكل فنان صاعد، كن صبوراً مع رحلتك، بناء "صوت" فني متفرد يحتاج إلى زمن طويل ويأتي من ركام التجارب لا من اليقين الجاهز، من الضروري أن يظل الفضول هو المحرك، ابحث وراء تخصصك، اقرأ، وانخرط في مجالات مختلفة، فأجمل الأعمال هي التي تولد عند "التقاطعات"، وأخيراً، ثق بحدسك، فبينما يمكن لأي شخص تعلم التقنيات، تظل الشجاعة في اتباع أسئلتك الداخلية هي ما يصنع تجربة فنية فارقة وذات معنى.