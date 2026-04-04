وفاء الفلاحي .. "كيميائية المادة" تحول الفوضى إلى معنى والغموض إلى كمال

المادة كوعاء للروح.. حين تكشف المقاومة عن المعنى

بالنسبة لي، المواد ليست مجرد أدوات صماء، بل هي أوعية حية مشحونة بالعواطف والذكريات. لكل مادة "ثقل" يتجاوز موازين الغرامات ليصبح حضوراً طاغياً في الفراغ. أنا أؤمن بأن لكل مادة طبعاً ومقاومة، ومن خلال هذه المقاومة تحديداً يبدأ العمل في الكشف عن ماهيته. إن الشكل في ممارستي لا يأتي بقرار مسبق، بل ينبثق من العتمة والغموض والفوضى، ليبرز تدريجياً حاملاً معه الوضوح. أما تلك الكائنات التي تسكن أعمالي، فهي تعيش في مناطق برزخية؛ ليست بشرية تماماً ولا حيوانية خالصة، تبدو ضاربة في القدم وفي الوقت ذاته كأنها ولدت للتو. أنا لا "أخترع" هذه الكائنات، بل "أصادفها" كأنها كانت تنتظر من يتعرف عليها في لحظة صيرورة دائمة، تذكرنا بأن الهوية والذات ليست قوالب ثابتة، بل هي في حالة تشكل وذوبان مستمرين.فلسفة المكان.. التوتر المهيب بين الصحراء والتحديث

يسكن "المكان" الإماراتي أعمالي من خلال أجوائه وهالته، لا عبر المحاكاة الصورية المباشرة. نشأتي في الإمارات تعني معايشة مشهد طبيعي في حالة تحول مذهلة؛ مدن تتوسع بسرعة البرق، وصحراء تظل ساكنة وخالدة في تضاد مهيب، هذا التباين هو ما صاغ رؤيتي حول "الظهور والاختفاء"، لست معنية بتوثيق المعالم العمرانية كفوتوغراف، بل يعنيني "المشهد العاطفي" للمكان، ذلك الإحساس بأن شيئاً ما يولد الآن بينما يتلاشى شيء آخر في الخلفية. هذا التوتر الوجودي يتسلل بعفوية إلى الشخصيات والبيئات التي أبتكرها، لتصبح تعبيراً عن روح الأرض لا عن شكلها فقط.

من الخصوصية المحلية إلى اللغة العالمية

الخصوصية المحلية في فني لا تتقيد بالرموز التقليدية الجاهزة، كوني ابنة هذه الأرض، تشربت مفاهيم الحركة والتحول والتداخل الثقافي، وهي تجارب شكلت فهمي للهوية ككيان "سائل"، ومع ذلك، أسعى دوماً لطرق أبواب موضوعات عالمية؛ فأسئلة الولادة، الغريزة، الذاكرة، واللاوعي هي إرث مشاع للبشرية جمعاء، لهذا أتعمد جعل الشخصيات غامضة وغير محددة، لكي يجد المشاهد أياً كان موطنه ساحة لإسقاط تفسيراته الخاصة عليها. هنا، يصبح المكان الإماراتي قاعدة صلبة أنطلق منها نحو آفاق إنسانية لا تحبسها الحدود.