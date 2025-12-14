وعودٌ لم تكتمل.. دليلك القانوني لطلب التعويض حال سحب عرض العمل

السؤال: أعمل في شركة بدبي. تم عرض وظيفة عليّ من قبل شركة خاصة، وتلقيت خطاب عرض أيضًا. ثم استقلت من وظيفتي الحالية. بعد أن أكملت فترة الإشعار لمدة شهر، أخبرتني الشركة الجديدة أنهم يسحبون خطاب العرض، مشيرين إلى إعادة هيكلة عمليات الشركة. الآن، يطلب مني صاحب العمل السابق إلغاء التأشيرة. أنا الآن بلا عمل. هل يمكن للشركة سحب خطاب العرض الوظيفي، وهل يمكنني مقاضاة الشركة وطلب تعويض عن سحب خطاب العرض؟ أرجو توجيهي.

الإجابة: وفقًا لاستفساراتك حيث تلقيت عرض عمل من صاحب عمل مقره في دبي، فإن أحكام القرار الوزاري والقرار الإداري الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين تنطبق.

في الإمارات، قد يُعتبر خطاب العرض الموقع بين صاحب العمل وموظفه المحتمل اتفاقية ولكن ليس عقدًا. بشكل عام، قد تكون الاتفاقية (خطاب العرض) اتفاقية غير رسمية، في حين أن العقد هو اتفاقية قابلة للتنفيذ قانونًا. لذلك، جميع العقود هي اتفاقيات، ولكن ليس كل الاتفاقيات عقودًا.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بشكل عام، يحتاج صاحب العمل أثناء توظيف موظف محتمل في الإمارات إلى إصدار خطاب عرض يذكر فيه الشروط والأحكام الخاصة بالتوظيف. بعد ذلك، يجب ذكر نفس الشروط والأحكام في عقد العمل للموظف المحتمل، وقد يعتبر الطرفان تضمين شروط وأحكام إضافية فقط إذا كانت هذه الشروط والأحكام الإضافية مفيدة للموظف. هذا وفقًا للمادة 2(1) من القرار الوزاري رقم 46 لعام 2022 بشأن تصاريح العمل وعروض العمل ونماذج عقود العمل (القرار الوزاري رقم 46 لعام 2022)، الذي ينص على:

“استخدم عقد العمل القياسي المعتمد الذي يتوافق مع عرض العمل عند طلب إصدار تصريح العمل. يجوز إضافة المزيد من الفوائد للموظف في العقد أكثر من تلك المذكورة في عرض العمل؛ كما يجوز إضافة ملاحق للعقد بشرط ألا تتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية."

علاوة على ذلك، يجب أن يكون خطاب العرض الصادر عن صاحب العمل في الشكل الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتوطين. هذا وفقًا للمادة 1 من القرار الإداري رقم 38 لعام 2022 بشأن إرشادات تنفيذ القرار الوزاري رقم 46 لعام 2022 بشأن تصاريح العمل وخطابات العرض ونماذج عقود العمل (القرار الإداري رقم 38 لعام 2022)، الذي ينص على: "وفقًا للإرشادات المرفقة هنا، يجب اعتماد وتنفيذ النماذج الإلكترونية (النماذج الإلكترونية) المقدمة في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصاريح العمل وخطابات العرض وعقود العمل."

يجب على صاحب العمل عند التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جديد لموظف تقديم خطاب عرض موقع بين صاحب العمل والموظف المحتمل. هذا وفقًا لإرشادات تصاريح العمل وإجراءات خطابات العرض وعقود العمل للقرار الإداري رقم 38 لعام 2022. بمجرد أن يقدم صاحب العمل جميع المستندات/المتطلبات الأخرى مع خطاب العرض الموقع ودفع الرسوم ذات الصلة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم توقيع عقد العمل بين صاحب العمل والموظف المحتمل.

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، حيث أن صاحب العمل المحتمل قد سحب خطاب العرض الصادر لك، يمكنك النظر في رفع قضية ضد صاحب العمل المحتمل في المحكمة التي لها اختصاص في الإمارات العربية المتحدة لتحديد المسألة المتعلقة بالخسارة المالية والأضرار الأخرى التي لحقت بك بسبب إلغاء عرض العمل من جانب واحد.

يمكنك الحصول على مزيد من المشورة القانونية من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو من ممارس قانوني في الإمارات العربية المتحدة بشأن هذه المسألة.