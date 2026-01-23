وظائف قيادية وإشرافية للإماراتيين في قطاع الأمن الخاص

يفتح قطاع الأمن الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابه لكل من الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمهنيين المتقاعدين، حيث يقدم مجموعة من البرامج التدريبية والفرص الوظيفية. وتعمل مبادرة أطلقتها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا - SIRA) على توفير الدورات اللازمة لتأهيل الأفراد للعمل في شركات الأمن، بالإضافة إلى دورات تنشيطية للمتقاعدين الراغبين في الانتقال إلى مجال عمل جديد.

تم تصميم البرنامج ليتماشى مع رؤية الحكومة لتطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن الخاص. وصرح مسؤول في "سيرا" عبر "برنامج البث المباشر" في إذاعة دبي قائلاً: "نحن نوفر الدورات اللازمة التي تؤهل الداخلين الجدد للانخراط في مجال العمل بشركات الأمن".

وتمتد المبادرة أيضاً لتشمل المتقاعدين، وخاصة أولئك الذين لديهم خلفية عسكرية، لمساعدتهم على التكيف مع نظام عمل مختلف. وتدعم "سيرا" هذه المبادرة بنشاط من خلال تنظيم أيام "الأبواب المفتوحة"، ودعوة الشركات الأمنية والقطاعات التي لديها إدارات أمنية للقاء المرشحين المؤهلين.

توفر هذه الفعاليات منصة للباحثين عن عمل لاستكشاف المناصب المتاحة، وللشركات للعثور على المواهب المناسبة. وأوضح المسؤول: "ندعو شركات الأمن والقطاعات التي لديها أقسام أمنية لمقابلة من اجتازوا الدورات وعرض الوظائف المتاحة عليهم".

ولا تقتصر الفرص على الوظائف المبتدئة فحسب؛ فبالنسبة للمتقاعدين، تتوفر أدوار قيادية وإشرافية، بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم. وأضاف المسؤول: "المهن المتاحة تشمل المهن القيادية والإشرافية، لذا يتم تحديد المسار الذي سيتبعه الفرد والدورات التي يحتاج إلى أخذها".

البرنامج متاح لجميع الجنسيات، مع تركيز خاص على "التوطين". حيث يحصل مواطنو دولة الإمارات على دعم كامل للدورات الأمنية، التي تُقدم لهم مجاناً. وأوضح المسؤول قائلاً: "المجال مفتوح لجميع الجنسيات، ولكن بالنسبة للتوطين، يجب أن يحمل المتقدم جواز سفر إماراتي للحصول على الدعم الكامل للدورات الأمنية المقدمة، لأنها برسوم، والمؤسسة تدعمهم من حيث الرسوم".

ويُشجع الأفراد المهتمون، بما في ذلك المتقاعدين، على زيارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الواقعة مقابل أكاديمية اتصالات، لمراجعة وثائقهم واستكشاف الفرص المتاحة.