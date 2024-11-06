وظائف الإمارات: تزايد الطلب على الكفاءات القانونية والتكنولوجية
أظهرت دراسة حديثة أن الراتب لا يزال يحتلّ صدارة أولويات موظفي دولة الإمارات عند البحث عن وظيفة جديدة في العام المقبل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما الإيجارات.
ووفقاً لدليل الرواتب لعام 2025 الصادر عن شركة "روبرت هاف"، يعتبر 44% من الموظفين في الإمارات أن الراتب هو العامل الأهمّ عند التفكير في تغيير وظائفهم. وتأتي بعد ذلك عوامل أخرى مثل فرص التدريب (37%)، وفرص التقدم الوظيفي (34%)، والمزايا (34%)، وقيم الشركة (32%).
ولا تقتصر أولويات الموظفين في الإمارات على هذه العوامل فحسب، بل تشمل أيضاً التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ومرونة ساعات العمل، وبيئة العمل الإيجابية، وبدلات المعيشة، ومسافة التنقل بين العمل والبيت.
وأكدت شركة التوظيف العالمية "روبرت هاف": "إن الراتب، رغم أهميته في جذب الموظفين، إلا أنه لا يغني عن توفير فرص النمو والتطور الوظيفي التي تعتبر أساسية لاستقطاب الكفاءات المتميزة."
وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلثي الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة (65%) يعتزمون البحث عن وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2025، معللين ذلك بارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 30%.
من ستزيد رواتبهم في عام 2025؟
ومع ذلك، قد تشهد بعض القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة في الرواتب خلال العام المقبل، لا سيما القطاعين القانوني والتكنولوجي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الكفاءات في هذين المجالين.
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، توقع "جاريث المتوري"، مدير الشرق الأوسط في "روبرت هاف"، أن ترتفع الرواتب في القطاعين القانوني والتكنولوجي مع استمرار تدفق الكفاءات القانونية، وتسارع وتيرة تبني التكنولوجيا، متوقعاً زيادات في حدود الأرقام الأحادية (أي بنسب تتراوح بين 1% إلى 9%) خلال عام 2025.
وأضاف المتوري: "أعتقد أن الزيادات في قطاعات المالية والمحاسبة والموارد البشرية ستكون محدودة، ويرجع ذلك إلى وفرة الكفاءات المحلية، فضلاً عن استمرار تدفق المزيد من المرشحين، مما يخلق ضغطاً متزايداً على الرواتب".
وكانت صحيفة "خليج تايمز" قد أشارت سابقاً إلى أن تدفق المهنيين الأجانب إلى الإمارات العربية المتحدة يؤدي إلى انخفاض متوسط الرواتب، حيث انخفض متوسط الرواتب الأولية لوظائف الخدمات المهنية في الإمارات بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين يعتزم أكثر من نصف الموظفين البحث عن وظائف جديدة خلال العام المقبل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت "روبرت هاف": "أدى توافد أعداد كبيرة من الوافدين إلى الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على وظيفة مسبقاً، إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل مما أتاح للشركات خيارات واسعة. ومع ذلك، أكد حوالي نصف قادة الأعمال (47%) أن إيجاد موظفين يمتلكون المهارات المطلوبة لا يزال يمثّل تحدياً. كما أشار 19% منهم إلى صعوبة إيجاد مرشحين لديهم خبرة عمل سابقة في الإمارات."