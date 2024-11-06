وظائف الإمارات: تزايد الطلب على الكفاءات القانونية والتكنولوجية

وكانت صحيفة "خليج تايمز" قد أشارت سابقاً إلى أن تدفق المهنيين الأجانب إلى الإمارات العربية المتحدة يؤدي إلى انخفاض متوسط الرواتب، حيث انخفض متوسط الرواتب الأولية لوظائف الخدمات المهنية في الإمارات بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين يعتزم أكثر من نصف الموظفين البحث عن وظائف جديدة خلال العام المقبل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.