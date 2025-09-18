وصول أول سيارة ذاتية القيادة عالمياً إلى دبي

تَعِد تينسور باستقلالية من المستوى الرابع، ما يعني أن "روبوكار" يمكنها العمل في وضع القيادة الذاتية في معظم الحالات. مع ذلك، لا يزال لدى السائق البشري خيار تجاوز الوضع يدويًا. تُعلن تينسور على موقعها الإلكتروني: "في وضع المستوى الرابع، تتولى (روبوكار) جميع مهام القيادة ضمن المناطق المسموح بها، دون الحاجة إلى إشراف. أما خارج هذه المناطق، فما عليك سوى التحكم بالمقود أو التبديل إلى القيادة المساعدة لضمان سلاسة في عملية التسليم بين الاستقلالية والتحكم".