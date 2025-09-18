وصول أول سيارة ذاتية القيادة عالمياً إلى دبي

تخيّل قيادة سيارتك على طريق جميرا وأنت مرفوع اليدين عن عجلة القيادة؟ هذا ليس ببعيد، إذ ستُطلق شركة "تينسور"، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل في وادي السيليكون، سيارتها تينسور روبوكار - التي تُسوّق على أنها "أول مركبة ذاتية القيادة من المستوى الرابع مملوكة شخصيًا في العالم" - خلال مؤتمر دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة القادم.
تَعِد تينسور باستقلالية من المستوى الرابع، ما يعني أن "روبوكار" يمكنها العمل في وضع القيادة الذاتية في معظم الحالات. مع ذلك، لا يزال لدى السائق البشري خيار تجاوز الوضع يدويًا. تُعلن تينسور على موقعها الإلكتروني: "في وضع المستوى الرابع، تتولى (روبوكار) جميع مهام القيادة ضمن المناطق المسموح بها، دون الحاجة إلى إشراف. أما خارج هذه المناطق، فما عليك سوى التحكم بالمقود أو التبديل إلى القيادة المساعدة لضمان سلاسة في عملية التسليم بين الاستقلالية والتحكم".
في بيانٍ نُشر لصحيفة "خليج تايمز" يوم الخميس، قالت إيمي لوكا، مديرة التسويق في شركة تينسور: "نحن متحمسون لجلب تينسور إلى دبي، المدينة التي تُجسّد الابتكار والتفكير المستقبلي. هذه ليست فكرةً مُبتكرة، بل هي أول سيارة روبوتية شخصية حقيقية في العالم".
ستظهر سيارة Tensor Robocar لأول مرة في مؤتمر دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة (الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات) والذي سيقام يومي 24 و24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.
تُسوّق سيارة تينسور روبوكار المستقبلية على أنها "أول منتج عالمي يُحدد فئته". يبلغ حجمها حجم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، بقاعدة عجلات 124 بوصة، وطول إجمالي 217.5 بوصة، وارتفاع 78.3 بوصة، وعرض 79.9 بوصة (باستثناء المرايا الجانبية).
وأشارت شركة تينسور إلى أنه من المتوقع تسليم المنتجات للعملاء في النصف الثاني من عام 2026.
إنها ليست سيارة عادية أو مركبة كهربائية. إنها روبوت آلي متحرك، كما أضافت الشركة، ما يعني أن روبوكار "يتعلم الإدراك والتنبؤ والتخطيط من مجموعات بيانات ضخمة من العالم الحقيقي والمحاكاة". الذكاء الاصطناعي الآلي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يركز على الأنظمة ذاتية التشغيل القادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بتدخل بشري أو بدونه.
ولتجنب نقاط الفشل الفردية، أشار تينسور إلى أن "روبوكار يتميز بتكرارية في أجهزة الاستشعار، والحوسبة، والاتصالات، والقيادة السلكية، والطاقة، والإدارة الحرارية. وتضمن تفاصيل مثل أنظمة غسل الليدار والكاميرات، وأغطية أجهزة الاستشعار الذكية، رؤيةً متواصلة ومرونة في مناخ دبي، مما يضع معيارًا جديدًا للقيادة الذاتية للسيارات".
وأضافت شركة Tensor أن Robocar يحتوي على أكثر من 100 جهاز استشعار متكامل، بما في ذلك 37 كاميرا، و5 أجهزة استشعار بالليدار، و11 رادارًا لتوفير رؤية غير قابلة للتنازل عنها.
وأشارت الشركة إلى أن "البنية الكهربائية والإلكترونية المتقدمة لشركة Tensor توفر في جوهرها تكرارًا كاملاً (تكرارًا للأنظمة الحرجة) عبر الطاقة والاتصالات والتحكم - مما يضمن الأداء التشغيلي في أي سيناريو"، مضيفة أن "المواد الشفافة للرادار، وخطوط الرؤية غير المعوقة للليدار، والغطاء المنخفض تعكس فلسفة السلامة أولاً".
تستطيع السيارة الروبوتية التنقل في وهج الصحراء، والغبار، والليل، والضباب، والأمطار الغزيرة. يحاكي نظام الذكاء الاصطناعي ثنائي النظام في تينسور الإدراك البشري، حيث يُقدم النظام 1 استجابات سريعة وانعكاسية؛ بينما يستخدم النظام 2 نموذجًا لغويًا بصريًا متعدد الوسائط للتفكير عالي المستوى في الحالات الشائكة النادرة والمعقدة.
القيادة الذاتية - تم؛ الركن الذاتي - تم. ولكن إليك المزيد: تفتخر روبوكار بامتلاكها "أول عجلة قيادة قابلة للطي ودواسات قابلة للسحب في العالم". في وضع القيادة الذاتية، تتكامل عجلة قيادة روبوكار القابلة للطي مع ميزة القيادة الذاتية، فلا توجد أجزاء متحركة في مقعد السائق في وضع القيادة L4. بعد ذلك، تنزلق الشاشة المركزية إلى نقطة الرؤية المركزية لمقعد السائق، بينما تُطوى الدواسات، مما يحول مقعد السائق إلى مساحة استرخاء واسعة.
تشمل الميزات الأخرى لنظام Tensor كلاً من Nvidia (حاسوب فائق مدمج، 8000 طن في الثانية)، وSony (كاميرات بدقة 17 ميجابكسل مخصصة للسيارات)، وVinFast (تصنيع متقدم)، وشركاء رائدين في مجال أشباه الموصلات، وOracle (سحابة). بالتعاون مع Marsh، تدعم Tensor أول بوليصة تأمين في العالم للسيارات الآلية.