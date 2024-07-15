وسيم يوسف يتلقى دعم 5مواطنين في رحلته العلاجية

يشعر الداعية الإماراتي بالامتنان لوجوده بصحبة خمسة أشخاص لا يعرفهم من قبل ولكنهم رافقوه إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء عملية جراحية تتعلق بتداعيات مرض السرطان النادر الذب يعاني منه.

وتم تشخيص إصابة الدكتور وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد الكبير السابق والشخصية التلفزيونية المعروفة، بمرض الساركوما - وهو سرطان يتطور في العظام والأنسجة الرخوة.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال الداعية أنّ عائلته لم تتمكن من السفر معه إلى "هيوستن، تكساس"، بسبب التأخر في إجراءات التأشيرة.

وبعد أن اضطر الدكتور يوسف إلى السفر بمفرده، شرح معاناته خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. واندهش عندما اتصل به مجموعة من الإماراتيين "لا يعرفهم بأي شكل من الأشكال" وقالوا أنهم سيرافقونه إلى هيوستن.