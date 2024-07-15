وسيم يوسف يتلقى دعم 5مواطنين في رحلته العلاجية
يشعر الداعية الإماراتي بالامتنان لوجوده بصحبة خمسة أشخاص لا يعرفهم من قبل ولكنهم رافقوه إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء عملية جراحية تتعلق بتداعيات مرض السرطان النادر الذب يعاني منه.
وتم تشخيص إصابة الدكتور وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد الكبير السابق والشخصية التلفزيونية المعروفة، بمرض الساركوما - وهو سرطان يتطور في العظام والأنسجة الرخوة.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال الداعية أنّ عائلته لم تتمكن من السفر معه إلى "هيوستن، تكساس"، بسبب التأخر في إجراءات التأشيرة.
وبعد أن اضطر الدكتور يوسف إلى السفر بمفرده، شرح معاناته خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. واندهش عندما اتصل به مجموعة من الإماراتيين "لا يعرفهم بأي شكل من الأشكال" وقالوا أنهم سيرافقونه إلى هيوستن.
وقال الدكتور: "بعد الجلسة مباشرة، وصلتني رسالة من أحد الشبان الخمسة، يخبرني فيها أنهم حجزوا تذكرة طيرانهم (لمرافقتي). لقد صدمت وحاولت إقناعه بالعدول عن الأمر، لكنه لم يغير رأيه. ولم أكن أعرفه أو أياً من الشباب الآخرين. لقد كانت لحظة من السعادة الخالصة، مما جعلني أبكي. لم تكن تأشيرة عائلتي قد صدرت في ذلك الوقت، لذلك كنت أشعر بوحدة شديدة. كان كل من أحمد وجمال وحمد والاثنان الآخران في غاية اللطف".
وفي حديثه عن مرضه، قال الدكتور يوسف أنه ذهب أولاً إلى مستشفى محلي، حيث تم تشخيص إصابته بالورم الشحمي. ثم ذهب إلى مستشفى الشيخ خليفة الطبي للاستشارة والحصول على رأي ثان، حيث قيل له أنه مصاب بسرطان الساركوما. وأضاف: "شعرت أنها نهاية حياتي، وانهرت، ولكن بعد ذلك تقبلت الأمر باعتباره قدر الله."
وبحسب ما ورد، طلبت منه حكومة أبو ظبي أن يتلقى العلاج في الخارج، فتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لكنه لم يتلق أي رد لمدة أسبوعين، ثم تم إخطاره بأن تأشيرته الأمريكية قد تمت معالجتها عندما كان مسافراً إلى ألمانيا، ثم من هناك سافر إلى هيوستن.
وهو موجود حالياً في مركز "إم دي أندرسون" للسرطان، ويتواجد معه الشبان الخمسة في المستشفى،ومن المقرر مبدئياً إجراء عمليته يوم 29 يوليو.
وأضاف يوسف: "لا أتمنى أن يصيب مرضي أسوأ أعدائي. أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وكل من تمنى لي العافية، كما أود أن أشكر سعادة مبارك المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في هيوستن، على رعايته لي وبقائه على تواصل مستمر معي. كنت أشعر بالوحدة والألم، لذلك أقدر كل الدعوات والتمنيات الطيبة التي أتلقاها وأحاول تجاهل كل شيء آخر".