وسيط عقاري مزيف في قبضة شرطة دبي

أكدت شرطة دبي أن هذه الأفعال تُعتبر احتيالاً إلكترونياً، وهو جريمة جنائية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الحادثة في وقت يُتوقع أن يصل فيه سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات إلى 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو اتجاه يزيد بشكل كبير من خطر الاحتيال المالي، لا سيما خلال مواسم الأعياد والاحتفالات.