وسط تقلبات "الضباب والجليد".. الإمارات تدعو مواطنيها في بريطانيا لتوخي الحذر

تحث سفارة الإمارات في لندن مواطنيها في المملكة المتحدة على توخي أقصى درجات الحذر بسبب الرياح القوية بشكل استثنائي، وتساقط الثلوج بكثافة، والأمطار الغزيرة التي تؤثر على أجزاء من البلاد نتيجة للعاصفة "جوريتي". قد تؤدي هذه الظروف الجوية القاسية إلى صعوبة في السفر وتعطيل مؤقت لبعض الخدمات العامة.
تحث السفارة جميع المواطنين على الالتزام الصارم بتعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، بما في ذلك التحذيرات الجوية وإشعارات السفر. في حال وقوع أي طارئ، يُنصح المواطنون بالاتصال بأرقام الطوارئ الخاصة بالإمارات: +971 800 24 أو +971 800 44444.
يمكن للمواطنين الإماراتيين أيضاً التسجيل في خدمة 'تواجدي' التي توفر خدمات قنصلية لمواطنيها في الخارج. وتضمن الخدمة أيضاً المتابعة في الوقت المناسب وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين.
اجتاحت رياح قوية فرنسا وبريطانيا يوم الجمعة (9 يناير) مع وصول العاصفة جوريتي إلى شمال أوروبا، مما ترك مئات الآلاف من الأسر بدون كهرباء. في فرنسا، فقد حوالي 380 ألف منزل الطاقة الكهربائية، معظمها في منطقة نورماندي وبريتاني، حسبما ذكرت شركة إينيديس لتزويد الطاقة.
في بريطانيا، انقطعت الكهرباء عن 57 ألف منزل، وفقاً لشركة ناشيونال جريد، بعد أن جلبت العاصفة جوريتي المزيد من الثلوج إلى البلاد في أعقاب أسبوع من الطقس المتجمد.
من المتوقع إغلاق مئات المدارس في جميع أنحاء اسكتلندا وأجزاء من وسط إنجلترا، التي تضررت بشكل خاص من العاصفة جوريتي.
حذرت شركات تشغيل السكك الحديدية في ذلك الجزء من إنجلترا العملاء من السفر، وتم تعليق بعض الخدمات.