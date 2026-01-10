وسط تقلبات "الضباب والجليد".. الإمارات تدعو مواطنيها في بريطانيا لتوخي الحذر

تحث سفارة الإمارات في لندن مواطنيها في المملكة المتحدة على توخي أقصى درجات الحذر بسبب الرياح القوية بشكل استثنائي، وتساقط الثلوج بكثافة، والأمطار الغزيرة التي تؤثر على أجزاء من البلاد نتيجة للعاصفة "جوريتي". قد تؤدي هذه الظروف الجوية القاسية إلى صعوبة في السفر وتعطيل مؤقت لبعض الخدمات العامة.