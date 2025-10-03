وسام تشادي على صدر مواطن تكريم لـ"المصداقية الإماراتية" في أفريقيا

عندما قام رئيس تشاد بتقليد علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة إماراتية شابة، وسام "ضابط النظام الوطني" الأسبوع الماضي، كان يفكر في الوعد الذي قطعه لأمة يعيش فيها فقط 8% من سكانها يحصلون على الكهرباء.

قال الشمري لـ "خليج تايمز": "كانت لحظة شخصية للغاية، ليس لي فقط، بل للعائلات التي ستضيء بيوتها بفضل هذا المشروع."

يُكرم هذا الوسام إنجازاً هاماً في قطاع الطاقة في تشاد، حيث قامت شركة الشمري، "جلوبال ساوث يوتيليتيس"، بتسليم أول محطة شمسية رئيسية في تشاد خلال ثمانية أشهر فقط من بدء العمل، متجاوزة موعد التسليم المتفق عليه بـ 4 أشهر.

محطة نور تشاد التي تبلغ قدرتها 50 ميجاوات تمد الآن 274,000 منزل بالكهرباء في واحدة من أفقر الدول في أفريقيا من حيث الطاقة. فقد شملت عملية البناء أكثر من 350,000 ساعة عمل آمنة، وتم تركيب 81,000 لوحة شمسية في ظروف صحراوية قاسية مع بنية تحتية محدودة. وأصبح علي الشمري أول رئيس تنفيذي لشركة أجنبية في تشاد يوقع على اتفاقية بنية تحتية بهذا الحجم وينفذها ضمن الجدول الزمني المحدد.

في عمر الـ 35، برز الشمري كأحد التنفيذيين الشباب البارزين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، حيث شغل مناصب رفيعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة مصدر، حيث عمل في مشاريع الطاقة المتجددة العابرة للحدود.

وقال الشمري: "لقد أعدتني كل مرحلة من مراحل حياتي المهنية بشكل مختلف. في طاقة تعلمت الانضباط لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وفي مصدر تعلمت كيف أعمل عبر الحدود، ومن خلال برنامج الخبراء الوطني اكتسبت نظرة استراتيجية للربط بين العمل الفني والرؤية الوطنية."

الوسام لا يحمل فقط قيمة النجاح الشخصي، بل يمثل تحولاً في نظر الدول الأفريقية للشركات الإماراتية، من مجرد مستثمرين ماليين إلى شركاء موثوقين وطويلي الأمد في تحقيق أهدافهم.

وأضاف الشمري: "إنه اعتراف لكل مهندس صنع نور تشاد ممكناً، ويرمز إلى رؤية الإمارات كدولة تفي بوعودها. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة : 'المصداقية هي أثمن أصول بلدنا'."

للمواطنين الإماراتيين الشباب الراغبين في العمل في مجال الطاقة المتجددة، يقدم الشمري نصيحة مباشرة: "العالم بحاجة إلى قيادة في مجال الطاقة. الإمارات قدمت لنا المهارات، وأفريقيا وآسيا هما الميدان لاختبار الذات. هناك ترى أثر عملك على المجتمعات في الوقت الحقيقي."

وختم بالقول: "القيادة ليست لقباً، بل التزام. عندما تذهب إلى الخارج، تحمل سمعة الإمارات معك. هذا الوسام يدل على أن الصدق في الوعد والعمل بتواضع يكسبك احترام وثقة الناس."

تعتمد شركة GSU، التي يرأسها الشمري، نفس نموذج التسليم السريع في دول الجنوب العالمي الأخرى، مع التركيز على الاستماع للحكومات، واحترام المجتمعات، والتنفيذ السريع.