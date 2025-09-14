وسائل التواصل الاجتماعي تتحول إلى سيرة ذاتية جديدة للباحثين عن عمل في الإمارات

يقول خبراء التوظيف إنهم لا يكتفون بمراجعة الصور أو التعليقات، بل يركزون على المهنية، والاتساق، والانخراط في المجال. ومن الأمثلة على ذلك منشورات لينكدإن التي تُظهر الريادة الفكرية في مجالات مثل المالية أو الموارد البشرية، أو المشاركة في مجموعات مهنية متخصصة، أو المحتوى العام الذي يبرز مهارات العمل الجماعي والقيادة.