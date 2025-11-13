في منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة في نيويورك، أبرز المتحدثون كيف أن الطاقة الإبداعية لدبي والنظام الرقمي البيئي يحولانها إلى مركز تنشأ فيه الاتجاهات وتصدر إلى العالم.
الانتشار الكبير لشيكولاتة دبي، الحلوى المحشوة بالفستق اجتاحت تيك توك وأسرّت عشاق الحلويات من ولاية يوتا في الولايات المتحدة إلى نيويورك وهو أكثر من مجرد إشباع الرغبات الحلوة.
لم يقتصر تأثيرها على تلبية الرغبات الحلوة فحسب. لقد أصبحت رمزاً لنفوذ دبي المتنامي كمنصة إطلاق عالمية للعلامات التجارية والابتكار الرقمي.
قال مات هيغينز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة آر إس إي فنتشرز، إن الحلوى الفيروسية كانت نقطة تحول كبيرة. “أعتقد أن شيكولاتة دبي كانت نقطة تحول. تعرف، ها هو منتج نشأ. أتذكر أني ذهبت إلى علامتي التجارية وأخبرتهم أنني أعتقد أن هذا سيكون كبيرًا. أعتقد الآن أن هناك توقعاً بأن العلامات التجارية للمستهلكين يمكن أن تبدأ في دبي،” قال. “والتسوق الحي هو الآن صناعة ضخمة وصلت أيضًا إلى نقطة تحول. أعتقد أن دبي لديها فرصة لتصبح عاصمة التسوق الحي والمزيد من العلامات التجارية للمستهلكين التي تطلق فعلياً من دبي وتصدرها إلى بقية العالم.”
لقد امتدت ظاهرة شوكولاتة دبي منذ ذلك الحين عبر الأسواق العالمية. وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ)، يعمل الموظفون في المقر الرئيسي لـ "كرامبل" في ولاية يوتا (في غرب الولايات المتحدة) على تطوير حلوى جديدة بالفستق والشوكولاتة مستوحاة من هذا الاتجاه. وفي وقت سابق من هذا العام، أفيد بأن ميلك شيك الفستق بالشوكولاتة على طريقة دبي من "شيك شاك" قد نفد في غضون ساعات عبر الولايات المتحدة، في حين اختفت قضبان الشوكولاتة على طريقة دبي من "ليدل" من الأرفف في غضون يوم من إطلاقها. وزير الذكاء الاصطناعي في دبي يصبح أيقونة تقنية عالمية
أكد خبراء الصناعة أن هذه الشهية العالمية للاتجاهات التي تنشأ من دبي مرتبطة بشكل وثيق بالبنية التحتية الرقمية العميقة للإمارة وتبنيها للابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
قال أرشاد غالبور، رئيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أميركا، "أعتقد أن ذلك يتضح من خلال عدد المعاملات الإلكترونية للبيع بالتجزئة التي تحدث، وحقيقة أنه يمكنك أن تكون في مكان واحد وتشتري منتجًا من أي مكان في العالم. الاختراق الرقمي في الشرق الأوسط مرتفع للغاية مقارنة بأماكن أخرى. وأعتقد أن هذا في الواقع يدعم اقتصادًا يركز رقميًا أو اقتصاديًا. وأعتقد أن هذا سيستمر."
في الوقت نفسه، كان هذا التقاطع بين التجارة الرقمية والتقنية موضوعًا متكررًا في المنتدى. أشار هيغينز إلى أن معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، أصبح رمزًا عالميًا للقيادة التقنية، “عندما نتحدث عن وزير الذكاء الاصطناعي... سيكون هناك وزير ذكاء اصطناعي واحد فقط بالنسبة لي، مهما انتشر عددهم حول العالم،” قال هيغينز.
“ليس من المبالغة القول إن هذا ميز تنافسي كبير — كم عدد الناس حول العالم يقولون اسم عمر ويعرفون من تتحدث عنه... كل شركة ناشئة، كل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم ينصحون أن يكون من أول محطاتهم الإمارات، وتحديدًا دبي، للقاء عمر."
بالنسبة لدبي، فإن الدفع نحو الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتعلق بأكثر من التكنولوجيا — إنه يتعلق ببناء مستقبل اقتصادي مستدام وشامل.
شرح سعادة محمد علي راشد لوتاه، رئيس ومدير عام غرفة دبي، أن تركيز دبي على الذكاء الاصطناعي "ليس من أجل الرفاهية أو الاتجاهات الأجنبية. إنه حقًا ليصبح أكثر إنتاجية من حيث الاقتصاد، ولتحسين الرفاهية الاجتماعية، ولتحسين النظام البيئي والمدينة بأكملها."
وأضاف أن الإمارة تهدف لأن يساهم اقتصادها الرقمي بنسبة تصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. “لكي نتمكن من ذلك، نحتاج إلى إجراء العديد من الإصلاحات السياسية. بعض المستثمرين من الولايات المتحدة يلاحظون الفرص في الاقتصاد الرقمي... في السنوات الأربع الماضية، كان لدينا مليار دولار قادم من الولايات المتحدة مع أكثر من 140 مستثمر من أحجام مختلفة، ويستمر هذا الرقم في الزيادة."
شدد لوتاه على أن نهج دبي تجاه الذكاء الاصطناعي يتعلق بالتمكين بدلاً من التعطيل. “العالم يخشى باستمرار ما الذي سيفعله الذكاء الاصطناعي (كيف سيؤثر) على [الوظائف]،” قال. “ما نؤمن به هو كيف يمكننا استخدام أحدث التقنيات وفتح فرص نمو. نحن نؤمن دائمًا بأنه سيخلق أنواعًا جديدة من الوظائف وأنواعًا جديدة من الاقتصادات.”