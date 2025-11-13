وزير الذكاء الاصطناعي يثبت مكانة دبي كمركز للتجارة الرقمية العالمية

قال أرشاد غالبور، رئيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أميركا، "أعتقد أن ذلك يتضح من خلال عدد المعاملات الإلكترونية للبيع بالتجزئة التي تحدث، وحقيقة أنه يمكنك أن تكون في مكان واحد وتشتري منتجًا من أي مكان في العالم. الاختراق الرقمي في الشرق الأوسط مرتفع للغاية مقارنة بأماكن أخرى. وأعتقد أن هذا في الواقع يدعم اقتصادًا يركز رقميًا أو اقتصاديًا. وأعتقد أن هذا سيستمر."