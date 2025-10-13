وزير إماراتي يحذّر: فيديوهات استثمارية مزيفة تحمل اسمي تنتشر عبر الإنترنت

أعتقد أنكم شاهدتم العديد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن استثماري في بعض الأسهم وبرنامج استثماري. لم أفعل ذلك قط في حياتي. يرجى العلم أنني لن أفعل ذلك أبدًا. لن أدعوكم للاستثمار في هذه الأسهم. إنها في الواقع عملية تزييف عميقة،" قال المري خلال جلسة أسئلة وأجوبة في معرض جيتكس العالمي 2025.