وزير إماراتي يحذّر: فيديوهات استثمارية مزيفة تحمل اسمي تنتشر عبر الإنترنت
[ملاحظة المحرر: من السيارات الذكية إلى الروبوتات الراقصة، تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة للحصول على آخر المستجدات في الوقت الفعلي حول جيتكس 2025.]
طلب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري من المواطنين والمستثمرين عدم تصديق الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يزعم أنه ينصح فيها الناس بالاستثمار في أسهم معينة.
أعتقد أنكم شاهدتم العديد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن استثماري في بعض الأسهم وبرنامج استثماري. لم أفعل ذلك قط في حياتي. يرجى العلم أنني لن أفعل ذلك أبدًا. لن أدعوكم للاستثمار في هذه الأسهم. إنها في الواقع عملية تزييف عميقة،" قال المري خلال جلسة أسئلة وأجوبة في معرض جيتكس العالمي 2025.
قال مبتسمًا: "نحتاج إلى تقنية تكشف التزييف العميق لحمايتي، أولًا وقبل كل شيء. ولكن بشكل عام، لحماية هويتنا كجنس بشري. هذا جانب مهم".
"أشجع الجميع هنا، وفي مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، على البحث عن كيفية حماية هويتنا في السباق الرقمي والذكاء الاصطناعي."
"مرة أخرى، أي شيء تشاهدونه عني؛ كل تلك الفيديوهات، ليس أنا. إنها مُزيفة بعمق. لن أقول أبدًا، أبدًا، استثمروا في أسهم X أو Y"، هذا ما قاله، مُجيبًا على سؤال طرحه الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة.
Deepfake هو أحد أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه لإنشاء صور ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو خادعة مقنعة.
تنتشر على الإنترنت العديد من مقاطع الفيديو المُفبركة لمسؤولين حكوميين كبار حول مواضيع مماثلة، حيث تطلب من الناس إيداع أموال في حسابات معينة أو الاستثمار في شركات وقطاعات محددة. وتُصدر السلطات في الإمارات العربية المتحدة تحذيرات متكررة ضد هذه المحتويات والمنشورات المزيفة، مطالبةً السكان والمستثمرين بالاستعانة بالقنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات.
80% من الاقتصاد غير النفطي في 5 سنوات
وأضاف المري أن الاقتصاد العالمي يشهد "قليلاً من السلام" بعد جائحة كوفيد-19 والحروب في العالم، لكن الآن يتزايد تحدي سباق الذكاء الاصطناعي والمواهب.
هذا ليس سباقًا مع دول أخرى، بل سباق مع أنفسنا.
قبل خمس سنوات، كان اقتصادنا يعتمد على القطاع غير النفطي بنسبة 69% بعد جائحة كوفيد، واليوم تبلغ هذه النسبة حوالي 77.3%. ومع تنويع اقتصادنا، أتطلع إلى أن تصل نسبة القطاع غير النفطي إلى 80% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المري على أهمية الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الدول التي تنفق ميزانياتها على الدفاع والأمن السيبراني، سيتعين عليها إنفاق الميزانية على الذكاء الاصطناعي أيضاً.
قال خلال جلسة نقاش ودية في اليوم الأول من معرض جيتكس العالمي 2025: "الذكاء الاصطناعي ملكٌ لكل دولة. لذا، فالسباق ليس بين الدول، بل هو سباقٌ داخليٌّ - كيف نُنشئ البنية التحتية، ونُهيئ المواهب، ونُنسق الاستراتيجيات، ونُنمّي الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن إطلاق دولة الإمارات لتأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات، وإطلاق جامعة الذكاء الاصطناعي، وشركات مثل G42، تهدف إلى جذب وتدريب المواهب في الدولة.
وشدد على أهمية امتلاك أفضل المواهب، "لأنك قد تمتلك أفكارًا رائعة، لكنك لا تمتلك الموهبة المناسبة لتطبيقها. حتى التكنولوجيا لا تتطور بمفردها. يجب أن يكون لديك أشخاص يساهمون فعليًا في تطوير التكنولوجيا".