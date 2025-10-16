وزير إماراتي: الذكاء الاصطناعي يولد 50% من المحتوى.. ويفشل في "التفاعل البشري"

اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة منهجية مختلفة تمامًا بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل هيئة حكومية اتحادية، وكذلك في دبي، في معظم هيئات حكومة دبي. لم يقتصر هؤلاء المسؤولون التنفيذيون للذكاء الاصطناعي على فهم الذكاء الاصطناعي وحصر أنفسهم فيه، بل قاموا أيضًا بجولات في أماكن أخرى للاطلاع على أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة التنظيم مع العاملين في هذه التكنولوجيا. لأنه بذلك، ستتمكن من وضع تنظيم استباقي. أنا مع التنظيم الاستباقي تمامًا، لكن هذه اللوائح يجب أن تكون مستنيرة. لا يمكن أن يكون هناك تنظيم استباقي قائم على الخوف من الخيال العلمي، أو مقال إعلامي يضع الأمور في اتجاه معين،" كما قال، مضيفًا أن هناك حماسًا يدفع الناس إلى الشعور بأن الذكاء الاصطناعي سيحل جميع المشكلات، وهو ليس كذلك.