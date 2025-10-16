وزير إماراتي: الذكاء الاصطناعي يولد 50% من المحتوى.. ويفشل في "التفاعل البشري"

قال عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن أكثر من نصف المحتوى عبر الإنترنت يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأصبح من الواضح أن الناس لا ينقرون على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
قال العلماء خلال جلسة نقاشية ودية في معرض جيتكس العالمي 2025 يوم الخميس: "اليوم، يُولّد الذكاء الاصطناعي حوالي 52% من محتوى الإنترنت، بينما يُولّد البشر 48%. مع مرور الوقت، ندرك أن محركات البحث لا تلتقط محتوى الذكاء الاصطناعي، وأن البشر لا ينقرون عليه، لأن هناك الكثير مما يصل إليك ولا يثير اهتمامك حقًا".
بعد ذلك، أشار إلى أنه لا ينبغي للحكومات أن تتعامل مع الأمر من منظور الجهل. "علينا أن نكون أكثر مرونة في صنع السياسات للتعامل مع آثار الذكاء الاصطناعي فور ظهورها، وأن نسعى جاهدين لتطبيقها بفعالية في كل خطوة على الطريق."
وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل صانعي السياسات مع الأمر، فإنهم يحتاجون إلى تنظيم وإدارة الذكاء الاصطناعي، ولكن في الوقت نفسه، لا يحاولون المبالغة في ذلك.
"نحن، كبشر، نميل إلى المبالغة في تقدير قدرات التكنولوجيا، ومع ذلك، فإن المبالغة في التقدير تكون حيث تظهر، وأحيانًا نقلل من تأثيرها على المدى الطويل."
وأثناء حديثه عن موضوع مخاطر الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وسيادته، اقترح أن يتم التنظيم من قبل أشخاص يفهمون هذا المجال.
اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة منهجية مختلفة تمامًا بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل هيئة حكومية اتحادية، وكذلك في دبي، في معظم هيئات حكومة دبي. لم يقتصر هؤلاء المسؤولون التنفيذيون للذكاء الاصطناعي على فهم الذكاء الاصطناعي وحصر أنفسهم فيه، بل قاموا أيضًا بجولات في أماكن أخرى للاطلاع على أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة التنظيم مع العاملين في هذه التكنولوجيا. لأنه بذلك، ستتمكن من وضع تنظيم استباقي. أنا مع التنظيم الاستباقي تمامًا، لكن هذه اللوائح يجب أن تكون مستنيرة. لا يمكن أن يكون هناك تنظيم استباقي قائم على الخوف من الخيال العلمي، أو مقال إعلامي يضع الأمور في اتجاه معين،" كما قال، مضيفًا أن هناك حماسًا يدفع الناس إلى الشعور بأن الذكاء الاصطناعي سيحل جميع المشكلات، وهو ليس كذلك.