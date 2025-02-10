وزير إماراتي: إصلاح النظام الضريبي عربياً لمواجهة التحديات الاقتصادية

وقال الحسيني إن الإمارات قامت بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق وزيادة الرقابة، وسرد بعض التحديات التي تواجه الحكومات في المنطقة. وقال: "من بين التحديات التي أصبحت واضحة الاستثمار في التكلفة العالية لبرامج الدعم وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي". "ومن التحديات الاقتصادية الأخرى ارتفاع الدين العام الذي يستنزف الموارد ويعيق التنمية والتقدم".