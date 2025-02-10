وزير إماراتي: إصلاح النظام الضريبي عربياً لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الحسيني أن دول المنطقة العربية بحاجة إلى مراجعة وتحديث أنظمتها الضريبية لمواجهة النفقات المتزايدة والهياكل الاقتصادية المتطورة.
وفي كلمته التي ألقاها في القمة العالمية للحكومات 2025 خلال المنتدى المالي العربي، شدد الحسيني على الحاجة إلى "جهود إصلاحية حاسمة (ضريبية)"، وتحسين تدفقات الإيرادات، والسياسات التي تعزز خلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية.
وأكد الحسيني أن تحديث الأنظمة الضريبية أمر مهم للتكيف مع التحولات البنيوية في الاقتصادات العربية، وأضاف: "هناك حاجة أيضاً إلى تعزيز تدفقات الإيرادات لدعم الإنفاق المتزايد، ويجب أن تتجنب الأنظمة الضريبية التحولات البنيوية في الاقتصادات العربية وتستجيب لها".
كما أكد على أهمية "خلق الحوافز للشباب للعمل في القطاع الخاص"، وسلط الضوء على تعزيز الحوكمة والحوافز لتوظيف القطاع الخاص باعتبارها محركات رئيسية للنمو في الأمد المتوسط.
وحث الوزير الدول العربية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز كفاءة وفعالية الأطر الضريبية. وقال: "في دولة الإمارات، وضعنا أسساً متينة للعمليات الحكومية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومسار التنمية".
وقال الحسيني إن الإمارات قامت بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق وزيادة الرقابة، وسرد بعض التحديات التي تواجه الحكومات في المنطقة. وقال: "من بين التحديات التي أصبحت واضحة الاستثمار في التكلفة العالية لبرامج الدعم وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي". "ومن التحديات الاقتصادية الأخرى ارتفاع الدين العام الذي يستنزف الموارد ويعيق التنمية والتقدم".
وقال أيضا إن العديد من الاقتصادات في المنطقة واجهت "سلسلة من الصدمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن الصراعات والكوارث المرتبطة بالمناخ"، وبالتالي كان من "الحيوي" لصناع السياسات والسلطات التركيز على "تعزيز النمو والمرونة" مع ضمان الاستدامة المالية والحفاظ على الانبعاثات المنخفضة.
وربط الحسيني هذه المناقشات الاقتصادية بالرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، والذي أعلنه الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باعتباره عام الاستمرارية.
وأضاف أن "خط الدفاع الأول يتمثل في تحديد وحدة المجتمع وتماسكه، حيث يعزز التواصل بين الأفراد ثقافة المسؤولية المشتركة ويدفع عجلة التقدم"، مضيفاً أن "هذه الرؤية تسعى إلى بناء مجتمع مزدهر ومتحد يهدف إلى إدارة مستدامة للموارد للأجيال القادمة".
وفي الشهر الماضي، شجع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "كل من يسمي الإمارات وطنه" على المساهمة في تحسين المجتمع والعمل "يداً بيد" لتعزيز الروابط الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة، و"إطلاق العنان لإمكانات النمو الشامل والمستدام".