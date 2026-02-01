وزارة الموارد البشرية والتوطين ف الإمارات تحذر بشأن الرسائل الاحتيالية

قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على رسالة بريد إلكتروني، من الضروري التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الكامل والرسالة، بدلاً من مجرد الثقة بالاسم المعروض

لا تنقر على الروابط أو تحميل المرفقات على عجل. خذ وقتك وتفحص المحتويات الكاملة للبريد الإلكتروني، بغض النظر عن تكتيكات الاحتيال للضغط عليك للنقر على أي شيء دون تفكير

إذا كنت في شك، اتصل بالوزارة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها أو مركز الاتصال الخاص بها

لا ترد على الرسالة؛ أغلقها دون اتخاذ أي إجراء