وزارة الموارد البشرية والتوطين ف الإمارات تحذر بشأن الرسائل الاحتيالية

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الجمهور من محتالين ينتحلون صفة الهيئة. يقوم هؤلاء الأفراد بإرسال رسائل بريد إلكتروني يدعون فيها أنها من "وزارة الموارد البشرية والتوطين"، ويدعون المستلمين للنقر على روابط احتيالية أو تنزيل ملفات مشبوهة.
وحذرت السلطات من أن الوزارة لن تطلب أبداً كلمة المرور، أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، أو تفاصيل البطاقة المصرفية أو الحساب.
قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على رسالة بريد إلكتروني، من الضروري التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الكامل والرسالة، بدلاً من مجرد الثقة بالاسم المعروض
لا تنقر على الروابط أو تحميل المرفقات على عجل. خذ وقتك وتفحص المحتويات الكاملة للبريد الإلكتروني، بغض النظر عن تكتيكات الاحتيال للضغط عليك للنقر على أي شيء دون تفكير
إذا كنت في شك، اتصل بالوزارة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها أو مركز الاتصال الخاص بها
لا ترد على الرسالة؛ أغلقها دون اتخاذ أي إجراء
احذف الرسالة وغير كلمة مرورك