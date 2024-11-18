الإمارات
وزارة الدفاع لسكان السميح: ضوضاء مرتفعة بسبب تدريبات عسكرية حتى 3 ديسمبر
حثت وزارة الدفاع الجمهور على الابتعاد عن موقع التدريب لضمان سلامتهم.
حذرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، سكان منطقة السميح في أبوظبي من الأصوات العالية والضوضاء المرتفعة، بسبب التدريبات التي تجرى في المنطقة.
وتستمر التدريبات التي انطلقت مساء الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 3 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ودعت الوزارة الجمهور إلى الابتعاد عن الموقع حفاظاً على سلامتهم.
وقالت الهيئة في منشور على موقع "X": "نقدم لكم خالص الشكر على تعاونكم والتزامكم بدعم نجاح هذا الحدث الوطني".