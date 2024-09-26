وزارة الدفاع: حادث نقل ذخيرة تسبب في استشهاد 4 جنود إماراتيين
أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع في بيان أن أربعة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية استشهدوا في حادث أثناء تأدية واجبهم، وذلك خلال عملية نقل الذخيرة داخل أحد المعسكرات.
وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الحادث نفسه الذي وقع مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، بحسب وزارة الدفاع.
وتم التعرف على المتوفين وهم نهيان المرزوقي، وأحمد الشحي، وناصر البلوشي، وعبد العزيز الطنيجي.
وقال وكيل وزارة الدفاع، مطر سالم الظاهري، الذي زار أسر الجنود اليوم الخميس، في تصريح له: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء قيامهم بمهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات بالدولة".
وقدم وفد رفيع المستوى من كبار ضباط وزارة الدفاع برئاسة مطر سالم الظاهري تعازيهم لأسر الشهداء.
وأعرب الوفد خلال زيارته لمجالس العزاء اليوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلاً الله العلي القدير أن "يرحمهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".
وأضاف أن المصابين العسكريين يتلقون حالياً أفضل الخدمات الصحية في الدولة، متمنياً لهم دوام الصحة والسلامة.