وزارة الدفاع: حادث نقل ذخيرة تسبب في استشهاد 4 جنود إماراتيين

أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع في بيان أن أربعة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية استشهدوا في حادث أثناء تأدية واجبهم، وذلك خلال عملية نقل الذخيرة داخل أحد المعسكرات.

وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الحادث نفسه الذي وقع مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، بحسب وزارة الدفاع.