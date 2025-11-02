وزارة التغير المناخي تركّب شعاباً اصطناعية لتعزيز مخزون الأسماك في الإمارات

وقد أظهرت دراسة استمرت عامين بين عامي 2021 و2023 نتائج مشجعة بعد تركيب 40 وحدة من الشعاب في المياه الإماراتية، إذ تم تسجيل 17 نوعاً من اللافقاريات، من بينها البرنقيل (بلح البحر الصغير) والمحار والإسفنجيات، إلى جانب زيادة ملحوظة في 15 نوعاً من الأسماك.