وزارة الاقتصاد تعلن عن منح "المواطنة الإماراتية" للشركات لتعزيز مكانتها العالمية

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال العديد من القوانين والتعديلات الجديدة الأخرى، بما في ذلك خياري "حق الإلزام بالبيع" (drag-along) و"حق المشاركة في البيع" (tag-along)؛ وتأسيس الشركات التجارية غير الربحية؛ والسماح لشركات المناطق الحرة وكيانات المناطق الحرة المالية بممارسة أنشطتها في جميع أنحاء الدولة من خلال فروع ومكاتب تمثيلية؛ والسماح لأي شركة بالتحول من شكل قانوني إلى آخر مع الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية ودون الحاجة إلى تأسيس جديد أو تشكيل لجنة مؤسسين، من بين أمور أخرى.