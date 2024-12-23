وزارة الأسرة الجديدة: مبادرات لتعزيز مهارات الأبوة والأمومة

وأكدت الدكتورة أمينة الحمادي، باحثة اجتماعية، على أهمية تناول الجوانب الأساسية للحياة الأسرية، وخاصة في إعداد الزوجين للزواج. وأوضحت أن تزويد الزوجين بالمهارات والمعارف اللازمة لتكوين أسر متماسكة أمر ضروري في مجتمع اليوم سريع الخطى. وأضافت: "من خلال تشجيع ودعم الأزواج من خلال برامج إعداد الزواج، يمكن للوزارة المساعدة في ضمان بناء الأسر على أسس متينة".