"وزارات المستقبل".. الحل لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي

حذر خبراء السياسة العالمية من أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة أكبر مما تستطيع الحكومات تنظيمه أو فهمه، داعين إلى أطر جديدة عاجلة لإدارة آثاره الجيوسياسية والاقتصادية والأخلاقية.
قال إيان بريمر، رئيس مجموعة يوراسيا، "الذكاء الاصطناعي هو القوة الجيوسياسية الأكثر تعطيلًا في العقد". "كل حكومة كبرى تكافح لفهم ما يعنيه ذلك بالنسبة للسلطة الوطنية، للأمن، وللثقة في المؤسسات السياسية، ولا يوجد منها من يتحرك بالسرعة الكافية."
خلال حديثه خلال حوار سياسي رفيع المستوى في أبوظبي هذا الأسبوع، قال بريمر إن صعود الذكاء الاصطناعي يختلف اختلافًا جوهريًا عن الثورات التكنولوجية السابقة، نظرًا لسرعته في إعادة تشكيل الاقتصادات وصنع القرار. وأضاف: "هذا ليس كتغير المناخ، حيث أمامنا عقود للاستجابة. فالوتيرة هنا هائلة، والحكومات مصممة للتحرك التدريجي".
اتفقت البارونة جوانا شيلدز، الوزيرة البريطانية السابقة لسلامة وأمن الإنترنت، والرئيسة التنفيذية الحالية لمؤسسة مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، على أن الأنظمة السياسية "تفاعلية بطبيعتها" وغير مؤهلة لتوقع الاضطرابات السريعة. وقالت: "نُشرّع بعد وقوع الضرر". وأضافت: "الذكاء الاصطناعي لا ينتظر الانتخابات أو دورات السياسات. إنه يتعلم ويتكيف ويتوسع في الوقت الفعلي".
أضاف براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت، أن الخطر لا يكمن فقط في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا في من يملك حق الوصول إليه. وأشار إلى أن "العالم ينقسم إلى من يملكون القدرة الحاسوبية والبيانات اللازمة لبناء الذكاء الاصطناعي، ومن لا يملكونها". وأضاف: "إذا لم نتحرك الآن، فقد يصبح الانقسام في مجال الذكاء الاصطناعي خطيرًا كالانقسام الاقتصادي".
وحذر من أن الفجوة التكنولوجية، حتى داخل البلدان، قد تُعمّق التفاوت بين سكان المناطق الحضرية والريفية. وقال سميث: "لا يُمكن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي إذا لم يكن لدى الناس كهرباء أو اتصالات أو تعليم". وأضاف: "إن سد هذه الفجوة في البنية التحتية لا يقل أهمية عن بناء النموذج التالي".
قال بريمر إن هذه الفوارق سيكون لها عواقب سياسية بعيدة المدى، مع تحول الذكاء الاصطناعي للسلطة العالمية بعيداً عن الحكومات ونحو الشركات التي تسيطر على التكنولوجيا الأساسية. "القطاع الخاص يقود الثورة، لكن القطاع العام ما زال يكتب القواعد أو يحاول. المشكلة أن القواعد تُكتب دوماً بعد فوات الأوان."
جادل إريك شينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بأن هذا التعقيد يتطلب هياكل حكم جديدة بالكامل. "نحتاج مؤسسات يمكنها التفكير أبعد من دورات الانتخابات؛ الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قضية سياسية إنه قضية حضارية."
اتفق بريمر، مقترحاً أن الدول قد تحتاج قريباً إلى ما سماه "وزارات للمستقبل" لتوقع وإدارة التأثير القطاعي الشامل للذكاء الاصطناعي. "هذا ليس شيئاً يمكنك حله بتنظيم واحد"، قال. "تحتاج إلى نهج مجتمعي كامل — التعليم، الأمن، البنية التحتية، والأخلاق كلها معاً."
بينما تشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي الاقتصاديات العالمية والخطاب العام بشكل متزايد، اتفق المتحدثون أن الاختبار الحقيقي للقيادة سيكون بالخيال السياسي. "لقد شهدنا ثورات صناعية من قبل"، اختتمت شيلدز. "لكن لم يسبق أن شهدنا آلة تبدأ بالتفكير بنفسها. السؤال هو هل يمكن لسياساتنا أن تتعلم أن تفعل الشيء ذاته."