"وزارات المستقبل".. الحل لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي

أضاف براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت، أن الخطر لا يكمن فقط في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا في من يملك حق الوصول إليه. وأشار إلى أن "العالم ينقسم إلى من يملكون القدرة الحاسوبية والبيانات اللازمة لبناء الذكاء الاصطناعي، ومن لا يملكونها". وأضاف: "إذا لم نتحرك الآن، فقد يصبح الانقسام في مجال الذكاء الاصطناعي خطيرًا كالانقسام الاقتصادي".