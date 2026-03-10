وداع الأبطال.. الإمارات تزف شهيدي الوطن إلى "مقامِ الخلود"

أقامت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الثلاثاء مراسم جنازة عسكرية لتكريم الطيارين اللذين فقدا حياتهما في حادث تحطم مروحية في 9 مارس.
حظي النقيب سعيد البلوشي والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي بتكريم رسمي كامل بينما كانت الأمة تنعى استشهادهما. وقع الحادث، الذي نُسب إلى عطل فني، بينما كان الطياران يؤديان واجباتهما الوطنية.
حضر في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي عائلات الأبطال الذين سقطوا، إلى جانب كبار القادة والضباط من وزارة الدفاع. وفي بيان، قدمت الوزارة أحر تعازيها لأسر الشهداء.
شاهد أدناه الجنازة العسكرية للأبطال الذين سقطوا:
كما أقامت رأس الخيمة مراسم جنازة للملازم أول الطنيجي، مودعة ابن الوطن. وقد أمّ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، صلاة الجنازة في مسجد عبد الله علي إبراهيم العماش في الرمس.
وأكد سموه أن تفاني وتضحية الشهداء في الدفاع عن دولة الإمارات سيبقى إلى الأبد فصلاً مجيداً في قصة الولاء والخدمة للوطن، وأن ذكراهم ستظل حية في قلوب الناس.
كما أقيمت صلاة الجنازة على النقيب سعيد راشد حمد البلوشي في العين بعد صلاة الظهر.
وقدمت عدة دول، بما في ذلك عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، تعازيها لدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الضابطين.