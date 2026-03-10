وداع الأبطال.. الإمارات تزف شهيدي الوطن إلى "مقامِ الخلود"

كما أقامت رأس الخيمة مراسم جنازة للملازم أول الطنيجي، مودعة ابن الوطن. وقد أمّ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، صلاة الجنازة في مسجد عبد الله علي إبراهيم العماش في الرمس.