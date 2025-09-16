وداعاً هارون رشيد... الصحفي المخضرم يغادرنا عن 79 عاماً تاركًا بصمة لا تُنسى

توفي الصحافي السابق في صحيفة الخليج تايمز هارون راشد، صباح اليوم الاثنين، في دبي عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.
واجه المرض بقوة وشجاعة لا مثيل لهما. ترك وراءه أرملته وثلاثة أبناء وابنة.
وقد تم تشييع جثمانه مساء اليوم الاثنين إلى مثواه الأخير بمقبرة سونابور بدبي.
وصفه زملاؤه السابقون بأنه رجلٌ نبيلٌ بكل معنى الكلمة. رشيد، القادم من كراتشي، عمل في صحيفة جلف نيوز، ثم انضم لاحقًا إلى صحيفة خليج تايمز. كان صحفيًا مجتهدًا ومخلصًا.
وبعد مغادرته صحيفة "خليج تايمز"، ظل على تواصل مع زملائه السابقين عبر الهاتف والواتساب، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.