وداعاً هارون رشيد... الصحفي المخضرم يغادرنا عن 79 عاماً تاركًا بصمة لا تُنسى

وصفه زملاؤه السابقون بأنه رجلٌ نبيلٌ بكل معنى الكلمة. رشيد، القادم من كراتشي، عمل في صحيفة جلف نيوز، ثم انضم لاحقًا إلى صحيفة خليج تايمز. كان صحفيًا مجتهدًا ومخلصًا.