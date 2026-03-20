وداعاً لـ 15 دقيقة من الزحام".. جسران بحريان جديدان يختصران المسافات في أبوظبي

افتتحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي جسرين بحريين جديدين يربطان جزيرة الريم مباشرة بطريق الشيخ خليفة بن زايد السريع.
وقالت دائرة البلديات والنقل إن هذا المسار مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 7200 مركبة في الساعة، ومن المتوقع أن يقلل أوقات السفر بنسبة 60 بالمائة، أو 15 دقيقة، خلال ساعات الذروة.
المشروع الذي تبلغ تكلفته 450 مليون درهم يسهل التنقل بين جزيرتي الريم والسعديات، وكذلك الطريق السريع المتجه إلى دبي.
من خلال تخفيف الازدحام على شارع حمدان بن محمد وطريق الميناء، يحسن هذا المشروع بشكل كبير تدفق حركة المرور المحلية. كما يعزز جسر مخصص للشاحنات على شكل حرف U بين ميناء زايد وجزيرة السعديات الاتصال اللوجستي والسلامة العامة.
قال المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: “نحن نركز على تطوير شبكة نقل تتسم بالكفاءة والمرونة، ومستعدة لدعم نمو العاصمة لعقود قادمة. من خلال هذا المشروع، نضمن التنقل السلس في جميع أنحاء أبوظبي، مع إظهار التزامنا بأفضل معايير التصميم والاستدامة.”
تم تنفيذ الجسور، التي يبلغ طولها الإجمالي 1.5 كيلومتر وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 25,000 متر مربع، باستخدام تقنية العوارض الصندوقية المصبوبة في الموقع المتقدمة لضمان القوة والموثوقية، مدعومة بـ 12 دعامة متخصصة على شكل حرف V للسماح بمرور السفن بوضوح.
تشمل الميزات الإضافية طريقًا مرتفعًا بطول 2 كيلومتر، و71 عمود إنارة، ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 2 كيلومتر.