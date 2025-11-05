وداعاً للصيف بالإمارات: خارطة الطريق نحو موسم الشتاء تبدأ بحفلات شواء ومغامرات صحراوية

مع حلول شهر نوفمبر، تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة طقساً أكثر برودة ووعداً بأمطار خفيفة، مما يوفر للسكان استراحة مرحب بها بعد أشهر من الحرارة الشديدة.

وفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، لتصل إلى لتصل إلى17 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية والجبلية.

وقال المتخصصون في الطقس إنه مع انتقال الإمارات إلى أيام أكثر برودة، يمكن للسكان التطلع إلى أمسيات منعشة، وإذا سمحت الظروف، فإلى أولى زخات المطر الخفيف لهذا الموسم.

قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد، لـ "الخليج تايمز" يوم الثلاثاء، إن السكان يمكن أن يتوقعوا طقساً معتدلاً ولطيفاً، خاصة في الصباح الباكر والمساء المتأخر. "في الليل والصباح الباكر، لن يكون هناك تغيير كبير. سيظل الطقس لطيفاً، ولكنه بارد قليلاً، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، حيث قد تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 17و 20 درجة مئوية، أو حتى أقل من ذلك."

تغير أنماط الرياح

بينما لا يُتوقع حدوث انخفاضات جذرية في درجات الحرارة على الفور، أشار حبيب إلى أن الأيام القادمة ستجلب مزيجاً من فترات أكثر برودة وأخرى أكثر دفئاً قليلاً بسبب تغير أنماط الرياح. وأوضح: "نحن حالياً في موسم الخريف، مما يعني أن الطقس قد يستمر في التقلب بين ظروف مستقرة وغير مستقرة. يمكن أن يكون الجو بارداً نسبياً في الصباح وفي الليل، اعتماداً على الوضع في المناطق المختلفة."

في الوقت الحالي، لا تزال دولة الإمارات تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية، ومن المتوقع حدوث انخفاض وجيز في درجات الحرارة في وقت مبكر من الأسبوع، يليه ارتفاع طفيف مع تحرك أنظمة الضغط المنخفض القادمة من الجنوب والجنوب الشرقي.

قد يدفع هذا درجات الحرارة القصوى خلال النهار إلى حوالي 37 و38 درجة مئوية، لكن الهواء الأكثر برودة سيستمر في السيطرة في المساء. ومن المتوقع أن تزداد تغطية السحب والرطوبة بحلول منتصف الأسبوع فوق الأجزاء الغربية من البلاد، مما قد يجلب أمطاراً خفيفة إلى معتدلة في الظفرة وجنوب العين.

في دبي وأبو ظبي، ستحوم درجات الحرارة خلال النهار بين 33 و35درجة مئوية على مدى الأيام القليلة المقبلة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بحلول يوم الجمعة، وهبوط درجات الحرارة ليلاً لتصل إلى 22 و24 درجة مئوية.

وسيستمر هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة طوال الشهر، وصولاً إلى البداية الرسمية لفصل الشتاء في 22 ديسمبر.

بداية موسم السكان المفضل

بالنسبة للعديد من السكان، تشير هذه النقلة إلى بداية موسمهم المفضل – وهو وقت للتجمعات الخارجية وحفلات الشواء والمغامرات الصحراوية.

قال يحيى محمد، المقيم في دبي، إنه يشعر بالفعل بالوصول المبكر للشتاء. وأضاف: "كنا في الصحراء في نهاية الأسبوع الماضي بعد الظهر وكان الجو لطيفاً وبارداً بالفعل"، مشيراً إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر انخفاض درجة الحرارة إلى "أقل من 20 درجة".

وفي الشارقة، قالت ماريا جونزاليس من الفلبين إن النسيم البارد قد غيّر مزاج عائلتها. وقالت: "إنه ارتياح كبير بعد أشهر من الحرارة. عائلتي تخطط بالفعل لحفلات الشواء في الحديقة في نهاية كل أسبوع. كما نذهب للتنزه والتخييم مع عدد قليل من العائلات الأخرى كل شتاء. هذا هو الموسم الذي تدب فيه الحياة في الإمارات حقاً."

تردد صدى هذا الشعور لدى سهاس راي، المقيم في أبو ظبي، الذي قال إن انخفاض درجات الحرارة يعيد المتع البسيطة التي يفتقدها معظم الناس خلال الصيف. وقال: "يمكنك أخيراً الخروج دون الشعور بحرارة الشمس على ظهرك. نزهات المساء، والرحلات إلى الشاطئ، وقيادة السيارات في الصحراء هي ما نتطلع إليه حقاً. هذا هو أفضل وقت في السنة في الإمارات للاستمتاع بالهواء الطلق."