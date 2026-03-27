وداعاً للشراء الاندفاعي: "هندسة الإنفاق" ترسم ملامح التسوق الجديد في الإمارات

من مطاردة الخصومات اليومية إلى تأجيل المشتريات الكبيرة حتى ظهور العرض المناسب، يقول المستهلكون في الإمارات إنهم أصبحوا أكثر استراتيجية في إنفاقهم، وهو تحول يدفع تجار التجزئة إلى إعادة التفكير في كيفية جذب المتسوقين بما يتجاوز ذروات المواسم التقليدية.

قالت موزة المنصوري، إحدى سكان العين: “أصبحت أكثر وعيًا بالإنفاق، وأختار متابعة العروض اليومية بدلاً من شراء كل شيء دفعة واحدة،” مشيرة إلى ارتفاع الأسعار قبل فترات التسوق الأخيرة.

وبالمثل، قالت فاطمة سالم إنها تخطط الآن لمشترياتها بعناية أكبر، خاصة بالنسبة للسلع باهظة الثمن. وقالت: “أتتبع العروض عن كثب وأقارن الأسعار قبل إجراء أي عملية شراء،” مشيرة إلى أنها اشترت مؤخرًا إلكترونيات فقط بعد أن رصدت خصومات كبيرة.

تعيد هذه الحساسية المتزايدة للأسعار تشكيل سلوك التجزئة في جميع أنحاء الإمارات، حيث يولي المتسوقون الأولوية للقيمة والتوقيت والتنوع على الشراء الاندفاعي.

تجار التجزئة يلاحظون ذلك

في جميع أنحاء المراكز التجارية ومراكز التسوق، هناك تحول واضح نحو استراتيجيات قائمة على التجربة مصممة لإبقاء المستهلكين منخرطين على مدار العام، بدلاً من الاعتماد فقط على الذروات الاحتفالية مثل عيد الفطر.

في مركز تايمز سكوير، أصبحت الأنشطة المجتمعية محور هذا النهج. وقالت ميشيل دين برون، مديرة التسويق، إن المركز التجاري قدم تجارب تفاعلية تتراوح من ترفيه الأطفال إلى ورش العمل الصديقة للبيئة، إلى جانب مبادرات مثل سوق السلع المستعملة لتعزيز التسوق المستدام.

وقالت: “صُممت هذه المبادرات لتتجاوز تجارة التجزئة القائمة على المعاملات وتخلق روابط ذات معنى مع الزوار،”.

تظهر الاستراتيجية نتائج مبكرة. فقد زادت حركة الزوار بنحو 5 في المائة مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة، بينما شهدت الفئات الرئيسية بما في ذلك الأطعمة والمشروبات ومحلات السوبر ماركت والصيدليات ارتفاعًا بنحو 3 في المائة.

في أماكن أخرى، لا تزال العروض الترويجية رافعة رئيسية لجذب الزوار.

وقال سانديب أدناني، المدير العام المساعد للتسويق في Multiplex، إن الخصومات الكبيرة التي تتراوح بين 25 و 50 في المائة ساعدت في زيادة زيارات المتاجر والمبيعات على حد سواء.

وقال: “كان مارس أحد أقوى أشهرنا من حيث الإيرادات، مع استمرار ارتفاع حركة الزوار في جميع المراكز التجارية والأداء القوي للعلامات التجارية التي نديرها،”.

يعمل كبار تجار التجزئة أيضًا على تحسين استراتيجياتهم التشغيلية والرقمية لتتماشى مع توقعات المستهلكين المتغيرة.

في Max Fashion، جزء من مجموعة لاندمارك، ساهمت عمليات إطلاق الحملات المبكرة والتخطيط القوي للمخزون وتجارب القنوات المتعددة السلسة في زيادة الإقبال على المتاجر، وزيادة أحجام سلة التسوق، وارتفاع حركة المرور عبر الإنترنت المدفوعة بالهواتف المحمولة.

لاحظت العلامة التجارية أيضًا تحولًا في سلوك الشراء، حيث انتقل المتسوقون من ملابس رمضان العملية إلى الشراء الذي يركز على المناسبات بشكل أكبر، بما في ذلك الأزياء الكاملة والإكسسوارات والمشتريات الموجهة للعائلة.

أفاد Home Centre، التابع أيضًا لمجموعة لاندمارك، بأداء أكثر استقرارًا بعد رمضان من المعتاد. فبينما تتباطأ فئة المنزل عادةً بعد فترة الأعياد، شهد هذا العام طلبًا أكثر ثباتًا، مع تركيز المستهلكين على الأساسيات واحتياجات الاستضافة والتحسينات المنزلية التدريجية.

يقول تجار التجزئة إن انخفاض السفر خلال العطلات لعب دورًا في تشجيع المزيد من المقيمين على التسوق محليًا.

يشير خبراء الصناعة إلى أن تقارب التسوق القائم على القيمة وتجارة التجزئة القائمة على التجربة يعيد تعريف مشهد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة’.

بينما تظل اللحظات الموسمية مثل العيد مهمة، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو استدامة المشاركة من خلال العروض الترويجية المستهدفة، والتجارب الغامرة داخل المتجر، والتكامل الرقمي السلس.

في سوق حيث المستهلكون أكثر اطلاعًا وتدقيقًا، من المرجح أن يكتسب تجار التجزئة الذين يمكنهم الموازنة بين الأسعار التنافسية والتجارب الهادفة ميزة.