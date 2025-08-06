وداعاً للرسوم النقدية: دبي تطبق نظام مواقف بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تعتزم دبي تطبيق أنظمة مواقف السيارات ذاتية القيادة والمزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على الشوارع وخارجها في المجمعات السكنية الكبرى، لتغطي 36 ألف موقف.

وقعت شركة باركونيك، مزود حلول مواقف السيارات الذكية، وشركة سالك اتفاقية مع دبي القابضة لإطلاق خدمة الذكاء الاصطناعي هذه، مما يتيح لسائقي السيارات إمكانية الدفع الفوري والتلقائي وغير النقدي.

وقالت الشركات إن هذا سيسمح لأصحاب السيارات بالخروج بسلاسة وتقديم "تجربة عملاء خالية من التفاعل".

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وقالت الشركتان إن هذا التعاون يأتي كجزء من مدينة دبي الذكية 2030 ورؤية التنقل المستقبلي، ويجلب حلاً لركن السيارات بدون تذاكر وبدون عوائق دون تفتيش يدوي.

تُعدّ هذه الشراكة علامة فارقة في مجال التنقل الحضري في دبي. بالتعاون مع سالك ودبي القابضة، نبني مستقبلاً يتميز بمواقف سيارات سلسة وذكية ومُركزة على المستخدم. تعكس ثقة دبي القابضة في باركونيك ابتكارنا وتفانينا. يتجاوز هذا التعاون مجرد مواقف السيارات، بل يشمل الاستعداد للمركبات ذاتية القيادة، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومة تنقل متكاملة تمامًا.

ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام وخفض انبعاثات الكربون ودعم أهداف دبي للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بشكل مباشر.

قال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك: "نحن نبني مستقبلًا حيث تكون مواقف السيارات سلسة وذكية وتركز على المستخدم... هذا التعاون يتجاوز مجرد مواقف السيارات، بل يتعلق بالتحضير للسيارات ذاتية القيادة والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونظام بيئي متكامل للتنقل".

تضم شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات السكنية، التابعة لدبي القابضة، حوالي 1.2 مليون نسمة موزعين على 58 مجمعًا سكنيًا رئيسيًا. وتشرف الشركة على أكثر من 381 عقارًا مملوكًا بشكل مشترك و88,000 منزل فردي. وتدير الشركة مساحة سكنية إجمالية تبلغ 1.35 مليار قدم مربع.