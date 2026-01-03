وداعاً للبلاستيك.. مطاعم الإمارات تتبنى "الحلول الخضراء"

مع بدء المرحلة الثانية من حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في دولة الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2026، توقفت بعض المطاعم والكافيتريات بالفعل عن استخدام المواد المحظورة. وذكرت بعض المطاعم أنها تخلصت تدريجياً من المنتجات البلاستيكية حتى قبل بدء سريان التنفيذ الفعلي.

وأفادت بعض الكافيتريات لصحيفة "خليج تايمز" بأنها توقفت عن طلب المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام منذ نوفمبر 2025، وذلك بعد استنفاد المخزون الحالي لديها.

وقال أحد الموظفين في كافيتريا "سوق الشاي": "كنا نعلم أن الحظر قادم، ولم نرغب في التورط بمخزون غير قابل للاستخدام. وبمجرد نفاذ أكواب الفوم، والشوك والملاعق والشفاطات البلاستيكية لدينا، لم نقم ببساطة بإعادة طلبها".

منذ ذلك الحين، تحولت الكافيتريا إلى الأكواب الورقية، وأدوات المائدة الخشبية، وخيارات التقديم القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة للزبائن داخل المطعم. أما بالنسبة لطلبات "التيك أواي"، فتستخدم المنشأة الآن حاويات بديلة تتوافق مع اللوائح الجديدة.

وقال شارق خان من كافيتريا "الفائزين" في الشارقة: "كان هناك بعض التكيف في البداية، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف. لكن الزبائن تقبلوا الأمر، بل إن الكثير منهم يقدرون حقيقة أننا توقفنا عن استخدام البلاستيك في وقت مبكر".

وأضافت الكافيتريا أن إجراء التحول مسبقاً منح الموظفين وقتاً كافياً لتكييف العمليات، وتدريب العاملين، واختبار الموردين دون ضغوط.

وفي الشارقة أيضاً، أصبح هناك تحول مماثل مرئياً بالفعل في مطعم "ديسي برياني" (Desi Biryani)، حيث تقول الإدارة إن البلاستيك تم التخلص منه تدريجياً إلى حد كبير من العمليات اليومية.

وبالنسبة لطلبات التوصيل، يقدم المطعم الآن البرياني والأطباق الأخرى في صناديق مخصصة للأغذية، بدلاً من الحاويات البلاستيكية التي كانت معياراً في السابق في أعمال الوجبات الجاهزة. كما توقفت المنشأة عن استخدام أكياس الحمل البلاستيكية، واختارت بدائل أكثر متانة تلبي القواعد القادمة.

وقال وكيل التوصيل من المطعم: "كنا نعلم أن الأكياس البلاستيكية وحاويات الطعام لن تكون مسموحة اعتباراً من عام 2026، لذا قررنا التحرك مبكراً. الآن يخرج كل شيء في صناديق، ويستلم الزبائن طلباتهم بدون أكياس بلاستيكية".

وذكر المطعم أن عملية الانتقال كانت أسلس مما هو متوقع، لا سيما وأن الموردين بدأوا بالفعل في تقديم بدائل مع انخفاض الطلب على البلاستيك في السوق.

ويبدو أن الزبائن يتكيفون بسرعة أيضاً؛ فقد أخبر بعض السكان الذين يطلبون الطعام بانتظام صحيفة "خليج تايمز" أنهم لم يعودوا يتلقون أدوات مائدة أو أكياساً بلاستيكية عند طلب الطعام.

وقال سيد عامر، أحد سكان الشارقة: "أصبح الأمر طبيعياً الآن. لقد لاحظت خلال الأيام القليلة الماضية أن المطاعم لم تعد تقدم أدوات المائدة". وقد استفسر من المطعم وعلم بشأن الحظر، وأضاف: "إذا جاء الطعام في صناديق بدون أكياس بلاستيكية، فإنه لم يعد يبدو أمراً غريباً".

وفي عام 2022، طبقت حكومة الإمارات القرار الوزاري رقم 380 للحد من التلوث الناتج عن المنتجات أحادية الاستخدام، وفي الوقت نفسه صدر مرسوم يهدف إلى تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وعقب ذلك، صدر قرار من المجلس التنفيذي من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتنظيم استخدام المنتجات أحادية الاستخدام في الإمارة.