وداعاً للاستفسارات الروتينية.. روبوت للذكاء الاصطناعي يخدم موظفي الحكومة الاتحادية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR) عن إطلاق "وكيل الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي" (HR AI Agent)، وهو نظام مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم لإعادة صياغة تقديم خدمات الموارد البشرية للموظفين في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم الإعلان خلال المؤتمر والمعرض السنوي لـ SHRM لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 في دبي.

وقال فيصل سعيد بن بطي المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "إنه أكثر من مجرد شات جي بي تي. إنه نظام متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة تقديم خدمات الموارد البشرية للقوى العاملة الاتحادية في الإمارات".

تم إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، ويعمل كمستشار افتراضي للموارد البشرية والشؤون القانونية، حيث يوفر دعمًا فوريًا وشخصيًا لأكثر من 100 خدمة، بما في ذلك الاستفسارات القانونية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية، وطلبات التقديم، وإدارة الأداء، والرواتب، والمزيد. يتميز النظام بقدرات صوتية، ويدعم لغات متعددة، ولديه وعي بالسياق، مما يجعله عضوًا متكاملًا في القوى العاملة الاتحادية.

أشار المهيري إلى أن النظام واجه في البداية تحديات مثل الشكوك، والمخاوف الأمنية، ومشكلات الدقة، والتي تم التعامل معها من خلال التحسينات المستمرة والتكامل مع قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وأنظمة إدارة الموارد البشرية.